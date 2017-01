Super Mario Run débarquera sur Android en mars prochain

Nintendo a confirmé par un tweet que l’adaptation de son premier jeu mobile pour Android verra le jour au mois de mars.

Depuis décembre, les utilisateurs Android peuvent se préinscrire sur le Play Store pour recevoir une alerte au moment où Super Mario Run pourra être téléchargé sur leur appareil. Ils devront toutefois patienter encore un bon moment, comme l’indique ce tweet de Nintendo of America.

#SuperMarioRun will arrive on Android in March. You can pre-register in Google Play to be notified when it launches! https://t.co/u4H9bxVi9R pic.twitter.com/Hd5uzRcYcK

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 19, 2017