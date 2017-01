Chrome adopte le HTML5 par défaut, FLAC, et signale les connexions non sécurisées

Après Firefox, c’est maintenant au tour de Chrome de proposer une mise à jour incorporant certaines nouvelles fonctions plutôt similaires.

Tout comme c’est le cas depuis cette semaine avec Firefox, Chrome 56 vous informera lorsque vous visiterez un site vous demandant de vous authentifier via une connexion HTTP non sécurisée. Ce changement a au moins le mérite d’informer l’utilisateur de l’état de sa connexion malgré que la façon d’afficher ce détail n’est pas aussi évidente que chez son concurrent. Inutile de rappeler que la confidentialité des données transmises sans chiffrement est beaucoup plus susceptible d’être compromise.

Google aurait-il suivi les traces de Mozilla? Pas tout à fait. Comme le souligne Ubergizmo, cette nouveauté avait déjà été annoncée par l’entreprise en septembre dernier.

Chrome privilégie désormais l’utilisation du HTML5 par défaut pour l’ensemble des utilisateurs.

Un autre important changement apporté à cette version de Chrome est l’utilisation du HTML5 par défaut pour l’ensemble des utilisateurs. Concrètement, lorsqu’une page web offre un lecteur vidéo à la fois en Flash et HTML5, ce dernier sera désormais privilégié.

Enfin, encore une fois à l’image de Firefox, le navigateur de Google devient également compatible avec les fichiers audio FLAC, populaire auprès de la communauté open source et des mélomanes qui apprécient l’efficacité de son algorithme (dont la compression est qualifiée de «sans perte»).

Aucune mise à jour de Chrome ne serait complète sans une panoplie de correctifs visant à améliorer sa sécurité. Pour connaître la liste complète des vulnérabilités potentielles colmatées par la version 56 de Chrome sur Windows, macOS et Linux, nous vous invitons à consulter le blogue de Google.

À noter que Chrome télécharge et applique ses mises à jour de façon automatique, à moins d’avoir désactivé cette fonction dans les paramètres du navigateur. Vous pouvez consulter la section À propos de Chrome pour voir quelle version est installée sur votre système et lancer la mise à jour au besoin.