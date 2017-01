Facebook ajoute l’authentification avec clé USB et simplifie le site Bases de la confidentialité

L’incontournable réseau social lance aujourd’hui une refonte du portail conçu pour expliquer à ses utilisateurs les rudiments de base en matière de vie privée.

Par cette initiative, Facebook espère être en mesure de mieux vulgariser notamment l’ensemble des outils permettant à ses membres de gérer leurs paramètres de confidentialité, la sécurité de leur compte, et la façon dont leurs données sont exploitées par la publicité.

«Construit en utilisant vos commentaires, tout est organisé de sorte que les informations sur la protection de votre vie privée sont faciles à trouver», explique l’entreprise. «Les Bases de la confidentialité vous place au commandes avec 32 guides interactifs disponibles en 44 langues.»

Facebook mentionne que le lancement de cette refonte survient dans le cadre de la Journée de la protection des données (Data Privacy Day) qui a lieu chaque année le 28 janvier. Comme son nom l’indique, l’événement est destiné à sensibiliser la population sur l’incidence de la technologie sur son droit à la vie privée et l’importance de protéger les renseignements personnels et d’en reconnaître leur valeur. Parmi les organismes participants, on retrouve notamment l’Electronic Frontier Foundation et la National Cyber Security Alliance.

De nouvelles façons plus sécuritaires de s’authentifier

Du même souffle, Facebook a introduit deux nouvelles méthodes d’authentification avec validation par clé de sécurité USB et NFC.

Pour la clé USB, le principe est le même que celui de Google dont nous vous parlions en octobre 2014. En utilisant une clé USB préalablement jumelée avec votre compte (dans vos paramètres de sécurité), celle-ci permet de signaler à Facebook que vous êtes bel et bien la personne que vous prétendez être. Dans ce contexte, cette clé remplace le code d’authentification transmis par texto ou courriel dans le cadre d’une authentification avec validation en deux étapes. Vous aurez ainsi besoin d’inscrire d’abord votre mot de passe et ensuite d’insérer ladite clé USB.

Soulignons que cette nouvelle méthode utilise le protocole Universal 2nd Factor de l’alliance FIDO, la norme ouverte d’authentification d’ailleurs également exploitée par Google et la plupart des entreprises soutenant ce type de validation.

En ce qui concerne la validation par NFC, la procédure est également semblable : vous devez jumeler votre appareil Android offrant la NFC à votre compte en passant par le site mobile de Facebook (en prenant soin d’utiliser la plus récente version de Chrome et en ayant préalablement installé Google Authenticator). Malheureusement, ce type d’authentification ne fonctionne pas avec l’application Facebook pour le moment.