Le prix du service en ligne de la Nintendo Switch enfin dévoilé

Nintendo a rompu le silence entourant les tarifs qui seront imposés aux propriétaires de la Nintendo Switch qui souhaitent bénéficier de son service en ligne.

En entrevue avec le quotidien économique Nikkei, le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, a déclaré que le service en ligne de la Nintendo Switch allait être offert selon un abonnement annuel fixé aux alentours de 2 000 à 3 000¥ (entre 23 et 35$ CA ou 16 et 25€).

Nintendo a promis que son service en ligne sera gratuit d’ici l’automne prochain.

Ce prix représente une fraction du coût des services équivalents de ses principaux concurrents, Microsoft et Sony, dont les tarifs annuels sont pratiquement deux fois plus élevés. Rappelons toutefois que Nintendo a promis que le service en ligne de sa nouvelle console serait gratuit d’ici l’automne prochain.

Les membres du nouveau service pourront notamment profiter du mode multijoueur en ligne de leurs jeux, en plus d’obtenir l’accès à un jeu NES ou SNES «gratuitement et pendant tout le mois». Autrement dit, contrairement à ce que propose PlayStation Plus et Xbox Live Gold, il sera impossible pour les abonnés du service de Nintendo d’accumuler ces jeux gratuits au fil du temps.

Nintendo réfléchit à la réalité virtuelle

Kimishima a également confirmé que Nintendo envisageait d’introduire la réalité virtuelle à la Nintendo Switch. «Si nous sommes capables de résoudre les problèmes [empêchant les joueurs] d’être diverti confortablement pendant de longues périodes, nous soutiendrons la réalité virtuelle sous une forme ou une autre», a-t-il déclaré.

Il faut dire que la principale caractéristique de la Switch – sa portabilité – se prêterait bien à un accessoire bon marché partageant le concept du Gear VR de Samsung ou du Daydream de Google, dans lequel la console pourrait être glissée. Reste à savoir maintenant si l’écran de l’unité mobile de 720p et la puissance de ce nouveau système seront suffisants pour offrir une expérience immersive convaincante.