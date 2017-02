La Nintendo Switch arrivera en magasin dans moins d’un mois. Alors que Nintendo a promis qu’il y en aura pour tout le monde, les ruptures de stocks d’autres produits laissent présager plutôt le contraire.

Selon le service NowInStock.net, qui surveille l’inventaire de grandes chaînes afin d’alerter les internautes de nouveaux arrivages de produits, il a fallu moins de 5 minutes à Walmart au Canada pour vendre son lot de NES Classic Edition hier après-midi. Vendredi prochain, ça fera exactement 3 mois que ce produit aura intégré le marché.

Nintendo semble avoir de la difficulté à satisfaire la demande pour une gamme qui a vu le jour en 2011 et qui n’a toujours pas été discontinuée.

Même son de cloche en ce qui concerne la New Nintendo 3DS XL, introduite en Amérique du Nord il y a maintenant 2 ans. Selon The Verge, elle est aujourd’hui introuvable en magasin aux États-Unis. Au Canada, il semble impossible de la commander en ligne auprès de Best Buy, EB Games, et même Walmart.

En réalité, ce sont tous les modèles de 3DS qui sont hors de portée pour les consommateurs; la 2DS, sa déclinaison plus abordable, se présente comme la seule option au moment d’écrire ces lignes.

Bien entendu, celui qui souhaite se procurer une 3DS peut se rabattre sur des sites comme Kijiji ou eBay, mais sera confronté à un prix plus élevé que celui affiché en magasin, ou courir le risque d’acheter un produit de seconde main.

Étrange de voir à quel point Nintendo semble avoir de la difficulté à satisfaire la demande pour une gamme qui a vu le jour en 2011 et qui n’a toujours pas été discontinuée. Surtout que la stratégie de Nintendo derrière le déploiement de ses jeux mobiles est d’inciter une masse critique à payer pour un système Nintendo leur permettant de jouer aux véritables incarnations de ceux-ci – les titres de la série Super Mario et Fire Emblem en particulier.

«Clairement, avec le lancement imminent de la Nintendo Switch, l’incapacité actuelle d’acheter une 3DS devrait inquiéter sérieusement n’importe qui n’ayant pas effectué de précommande», croit Chaim Gartenberg. Difficile ici de ne pas partager cette préoccupation.

Mais pour Reggie Fils-Aimé, le PDG de Nintendo of America, le fait que la Nintendo Switch soit lancée en mars, et non à l’automne comme la plupart des consoles de salon, permettra à l’entreprise de mieux répondre à la demande. Rappelons que 2 millions de consoles seront expédiées à l’échelle internationale pour la période de lancement – soit les trois premières semaines. Et que contrairement à la NES Classic Edition, son prix de 400$ CA (ou 330€) se prête moins à un achat compulsif.

La question n’est pas de savoir s’il y aura oui ou non rupture de stock de la Nintendo Switch à son lancement : il y en aura, c’est une évidence. Reste à savoir maintenant combien de temps il faudra à Nintendo pour augmenter son volume de production et parvenir à maintenir les stocks de sa nouvelle console sur les tablettes des magasins.