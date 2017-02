Star Wars : The Last Jedi devient Les Derniers Jedi en français

Le compte Twitter de Star Wars France a partagé cette nuit l’affiche du huitième épisode de la saga, confirmant par le fait même le sous-titre de sa version française.

En apprenant que le film allait se nommer The Last Jedi en janvier dernier, on se posait la question concernant la façon dont ce sous-titre sera traduit, à savoir si «dernier» allait être employé au masculin (pour désigner Luke Skywalker) ou au féminin (pour désigner Rey).

Le mystère est désormais résolu, du moins partiellement, puisqu’il est plutôt question de plusieurs Jedi. Maintenant, s’agira-t-il des deux candidats ci-haut nommés? Seront-ils plus de deux (saluons Kylo Ren)? Lucasfilm nous réserve-t-il une surprise quant à l’identité de l’un d’entre eux?

Tout porte à croire qu’on l’apprendra en décembre prochain.