YouTube éliminera les pubs de 30 secondes non désactivables

À compter de 2018, YouTube mettra un terme aux annonces de 30 secondes impossibles à ignorer qui sont imposées avant la lecture de certaines vidéos de son portail.

C’est en effet ce qu’a confirmé aujourd’hui un porte-parole de Google au blogue Campaign, selon une déclaration d’ailleurs corroborée par The Verge :

«Nous sommes engagés à fournir une meilleure expérience publicitaire à nos utilisateurs en ligne. Dans ce contexte, nous avons décidé de ne plus soutenir les annonces de 30 secondes non désactivables à partir de 2018 pour nous concentrer plutôt sur des formats qui fonctionnent mieux tant pour les utilisateurs que pour les annonceurs.»

YouTube est conscient que ce type de publicité n’offre pas un bon taux de conversion.

Bien entendu, la nouvelle ne signale pas pour autant la fin de ces publicités qui doivent à tout prix être diffusées en intégralité avant la lecture d’une vidéo.

Ce type de restriction pourra toujours être employé avec des annonces de 15 ou 20 secondes; qui correspond d’ailleurs aux durées recommandées par l’entreprise. On risque également de croiser plus souvent le nouveau format non désactivable de 6 secondes dévoilé par YouTube l’an dernier.

Alors que la nouvelle risque de déplaire bien des annonceurs, cette décision semble être le prix à payer pour YouTube face à la menace de l’arrivée imminente d’un rival important.

«Je vois cela comme un signal indiquant que YouTube est très inquiet à propos de Facebook», croit Callum McCahon, directeur de la stratégie de l’agence Born Social. «Nous savons que la vidéo est au cœur même des futurs plans de Facebook. Leur offre vidéo devient de plus en plus attrayante pour les marques, ce qui fait paniquer YouTube.»

Rappelons que Facebook a confirmé cette semaine son intention de lancer une application consacrée à la vidéo pour diverses plateformes dont l’Apple TV, Amazon Fire TV, et les téléviseurs connectés de Samsung.