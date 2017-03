La MAJ 4.5 de la PlayStation 4 officiellement prévue pour demain

Alors qu’on la croyait d’abord prévue pour hier, ce sera plutôt demain que les détenteurs de PlayStation 4 pourront télécharger la dernière mise à jour pour leur console.

La version 4.5 du logiciel système (ou firmware) de la PlayStation 4 est enfin prête à être déployée selon Sony. Rappelons qu’elle propose plusieurs nouveautés non négligeables, comme la possibilité d’installer des jeux sur un disque dur externe et la fonction Boost Mode destinée à la PlayStation 4 Pro qui offre aux jeux non optimisés de bénéficier de meilleures performances.

Les propriétaires de PlayStation VR pourront également regarder leurs Blu-ray 3D avec celui-ci une fois la mise à jour installée, en plus de bénéficier d’un taux de rafraîchissement qui passera de 90 à 120 Hz lors du visionnement de contenu vidéo en mode cinématique (à condition que la taille de l’affichage soit configurée à petite ou moyenne).

Tout comme ce que Twitch a annoncé en début de semaine, la PlayStation 4 cherche également à prendre davantage l’apparence d’un réseau social. En l’occurence, le fil d’activité pourra dorénavant être alimenté manuellement pas les utilisateurs (et sera désormais compatible avec les GIF animés), plutôt que d’accueillir des contenus générés automatiquement selon les paramètres de confidentialité de ceux-ci.

Pour connaître l’ensemble des nouveautés que réserve la mise à jour 4.5 de la PlayStation 4, consultez l’article à son sujet sur le blogue de PlayStation.