Le jeu montréalais Flinthook sortira le mois prochain

C’est par une nouvelle bande-annonce que Tribute Games a annoncé aujourd’hui que son jeu dynamique d’apparence rétro allait voir le jour le 18 avril prochain.

«Dans une galaxie remplie de scélérats et mécréants, tout le monde est à la recherche de trésors et de richesses! Mais lorsqu’un chasseur de trésor malveillant manigance un plan sinistre menaçant le cosmos, Flinthook, le plus petit mais aussi plus coriace des pirates, passe à l’action!»

Telle est la prémisse de Flinthook, un espèce de mélange de Bionic Commando et Mega Man dans lequel le joueur incarne un protagoniste aux habiletés intéressantes : il peut ralentir le temps, défier la gravité en s’accrochant sur certaines surfaces à l’aide de son grappin, et bien entendu sauter et tirer sur tout ce qui bouge.

Le jeu a beau avoir adopté un look rétro, son expérience n’en demeure pas moins moderne, notamment par le fait que le design de ses niveaux (des vaisseaux pirates) et la disposition des ennemis qui s’y retrouvent sont assemblés de façon aléatoire selon Tribute Games.

Flinthook verra le jour le 18 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC (sur Steam) au coût de 14,99$ US. Une réduction de 10% sera appliquée à ce prix dans le cadre d’une offre spéciale de lancement.