Twitch prépare le lancement de son application dédiée pour PC

La plateforme de diffusion de jeux vidéo Twitch proposera dès cette semaine une version bêta d’une application dédiée à son service : Twitch Desktop.

Manifestement, les choses bougent chez Twitch. La filiale d’Amazon a récemment dévoilé Pulse, une façon de communiquer publiquement sur sa plateforme digne d’un véritable réseau social, qui prend la forme d’un fil d’actualité similaire à ce que l’on retrouve sur Facebook. Twitch a également annoncé qu’elle comptait mettre en ligne au printemps sa propre boutique de jeux vidéo téléchargeables, permettant ainsi aux spectateurs de se procurer le jeu démontré par la chaîne en cours de visionnement.

La dernière étape de ce festival de nouveautés a été officiellement annoncée vendredi dernier par l’entreprise. Il s’agit de Twitch Desktop, une application qui permettra de profiter de l’ensemble des fonctions qu’offre déjà le site de Twitch, en plus de quelques autres qui lui seront réservées.

De l’aveu même de Twitch, il est important de souligner que cette application n’est pas réellement nouvelle. C’est en fait la refonte de Curse, un logiciel de communication permettant – entre autres – de gérer les conversations qui se déroulent lors d’une diffusion vidéo sur Twitch ou YouTube. Soulignons que Twitch s’est porté acquéreur de l’entreprise responsable de cette application l’été dernier.

Twitch Desktop sera également l’endroit où les utilisateurs pourront acheter et télécharger des jeux en version dématérialisée.

Ainsi, tout comme avec Curse, les créateurs de contenus pourront y créer leur propre serveur, un endroit où leur communauté pourra échanger entre eux même lorsque la diffusion est hors ligne (comme sur Discord). Divers outils s’offriront à eux, comme la possibilité de soumettre des sondages à leur communauté et y organiser des concours, en plus de profiter d’un système de statistiques plus sophistiqué. À noter que dans ce contexte, Twitch Desktop ne remplace pas le logiciel servant à la diffusion (comme ceux d’OBS ou XSplit).

Twitch Desktop intéressera également l’ensemble des utilisateurs, permettant notamment de faire la gestion de ses contacts Twitch, de recevoir et transmettre des appels audio ou vidéo (à deux personnes ou en groupe), d’envoyer des messages privés, et d’installer des mods dont une interface personnalisée avec un accès rapide aux outils de communications de Twitch à même certains jeux.

Curse, qui de son côté est toujours disponible gratuitement, se décline sous Android, iOS, macOS et Windows. Tout porte à croire que les fonctions de Curse destinées aux appareils mobiles seront cependant intégrées à l’application Twitch pour Android et iOS. Twitch Desktop sera lancé le 16 mars prochain en version bêta. Alors qu’une version Windows est évidemment convenue, l’entreprise n’a pas précisé si l’application pour macOS allait survivre à cette transition.