La Nintendo Switch atteint 1,5 million de ventes à l’international

Selon la firme SuperData, la Nintendo Switch aurait trouvé preneurs auprès de 1,5 million de consommateurs lors de sa première semaine de mise en marché.

En combinant ses propres statistiques avec des données fournies par le magazine Famitsu et la firme allemande GfK, SuperData estime que 500 000 consoles ont été vendues aux États-Unis, 360 000 au Japon, et que l’Europe «n’est pas loin derrière» à ce chapitre, comme le rapporte ce matin GamesIndustry.biz.

Nintendo a déclaré à maintes reprises qu’elle comptait fournir 2 millions de Nintendo Switch d’ici à la fin du mois de mars.

À cela s’ajoutent les ventes d’autres marchés, dont les données sont toutefois moins spécifiques. La majorité de ces ventes ont eu lieu lors de la première semaine de commercialisation de la Nintendo Switch, et selon toutes vraisemblances, le nombre actuel devrait être plus élevé. Les analystes rapportent d’ailleurs que 85 000 unités auraient été vendues au Royaume-Uni, tandis que la France aurait accueilli 110 000 consoles.

Rappelons que Nintendo a déclaré à maintes reprises qu’elle comptait fournir 2 millions de Nintendo Switch d’ici à la fin du mois de mars. Par conséquent, les ruptures de stock avec lesquelles doivent composer les détaillants devraient perdurer encore un bon moment, à moins que Nintendo soit parvenu à augmenter son volume de production – ce qui est bien entendu dans ses plans afin de répondre à la forte demande.

Sans surprise, le jeu qui a attiré une masse critique de consommateurs est The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dont la version Nintendo Switch aurait atteint 1,34 million de ventes, toujours selon SuperData. Concrètement, cela signifie que le jeu a rejoint 89% des propriétaires de la nouvelle console hybride. Aucun chiffre de ventes à propos de la version Wii U n’a été avancé par la firme.

Reste à voir maintenant si les ventes seront maintenues au cours des prochains mois, ou jusqu’à ce que l’engouement autour du nouveau Zelda sera dissipé. Les problèmes de connectivité qui affligent la Joy-Con de gauche pour certains joueurs pourraient également affecter le succès de la Switch à terme si Nintendo laisse la situation s’envenimer.

En terme de jeux, l’entreprise s’est dite confiante de ne pas répéter la même erreur qu’avec la Wii U et la 3DS. D’ici à ce que Super Mario Odyssey ne soit lancé avant la période des fêtes, les propriétaires de la Switch pourront notamment se satisfaire de Mario Kart 8 Deluxe le mois prochain, suivi de Splatoon 2 quelque part cet été.