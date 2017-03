Microsoft Teams débarque officiellement sur Office 365

Microsoft lance aujourd’hui sa nouvelle plateforme de communication collaborative destinée aux entreprises et intégrée à Office 365.

Après un dévoilement en novembre dernier, puis une mise à l’essai auprès de 50 000 organismes, Teams est enfin prêt pour les ligues majeures. La plateforme de communication collaborative en temps réel de Microsoft est désormais accessible pour les utilisateurs de deux des trois forfaits destinés aux entreprises d’Office 365, la suite d’applications et de services infonuagiques de Microsoft déployée sur Android, iOS et Windows.

Offert dans 181 marchés et 19 langues, Teams comprend un module de clavardage par chaînes et par groupes, la messagerie privée, des appels audio et vidéo Skype, une intégration aux applications d’Office 365, la compatibilité OneDrive, une intégration à Power BI et Planner.

Avec un service comparable notamment à Slack, Workplace de Facebook et Hipchat d’Altassian, l’arrivée de Microsoft dans ce secteur plutôt contingenté peut paraître tardive pour certains. L’entreprise croit toutefois que le faible niveau de friction qu’elle offre avec l’intégration de Teams à Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint et Power BI risque de jouer en sa faveur. D’autant plus que l’utilisation de Teams n’impose aucun coût additionnel : le prix du service est déjà inclus dans les tarifs d’Office 365 Business Premium et Business Essentials.

Pour en apprendre davantage sur Microsoft Teams, nous vous invitons à consulter la section consacrée à ce nouveau service sur le site de Microsoft.