Apple rafraîchit l’iPhone 7 et lance un nouvel iPad

Une édition spéciale rouge de l’iPhone 7 de la gamme Product (RED) et un iPad un peu plus abordable doté du processeur A9 ont été dévoilés aujourd’hui par Apple.

À compter du 24 mars prochain, il sera possible de précommander l’iPhone 7 et 7 Plus avec une coque en aluminium rouge afin de soutenir des programmes qui offrent conseils, tests de dépistage, prévention et antirétroviraux utilisés pour le traitement d’infections, dont le VIH.

Une partie de la vente de ces téléphones sera versée à la lutte contre le SIDA.

Ces éditions spéciales de l’iPhone 7 sont les derniers produits à joindre la gamme Product (RED) d’Apple. Rappelons que l’entreprise célébrait récemment le dixième anniversaire de son association avec la populaire initiative caritative visant à amasser de l’argent pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Offerts avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage, ces nouveaux iPhone 7 sont en tout point identiques aux modèles que l’on retrouve actuellement sur le marché à l’exception de leur couleur rouge. Mais contrairement à ces derniers, une partie des profits de la vente des produits de la gamme (RED) est versée à la lutte contre le SIDA.

Selon toute vraisemblance, ces modèles ne pourront être acquis auprès d’un opérateur mobile dans le cadre d’une entente de deux ans : ils devront être payés en entier, vendus à partir de 1 029$ CA. Les personnes avec un budget restreint qui souhaitent tout de même soutenir (RED) peuvent se rabattre sur l’un des étuis en cuir pour iPhone 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus ou SE, dont les prix varient de 49 à 65$ CA.

À noter également que l’iPhone SE gagnera également en capacité à partir du 24 mars. Les modèles de 16 et 64 Go seront remplacés par de nouvelles versions de 32 et 128 Go, pour les mêmes prix.

Parallèlement à ces annonces, Apple a également dévoilé aujourd’hui la mise à niveau de l’iPad Air 2, qui gagne en puissance tout en perdant sa dénomination aérienne. Ce nouvel iPad de 9,7 pouces conserve la même apparence et essentiellement les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, mais est alimenté par le processeur A9, introduit avec l’iPhone 6s en 2015.

En comparaison avec l’iPad Pro de 9,7 pouces lancé l’an dernier, le nouvel iPad n’est pas compatible avec l’Apple Pencil. Qui plus est, il demeure légèrement moins puissant (l’iPad Pro bénéficiant du processeur A9X). L’écran du nouvel iPad est également dépourvu de revêtement antireflet, de la gamme de couleurs étendue (P3), et de l’affichage True Tone.

Alors que l’iPad Air 2 était toujours offert à partir de 549$ CA jusqu’à aujourd’hui, le nouvel iPad qui le remplace aujourd’hui est affiché à partir de 449$ CA pour le modèle Wi-Fi de 32 Go.

Tout comme pour l’édition spéciale (RED) de l’iPhone 7, cet iPad ne pourra être précommandé qu’à compter de vendredi.