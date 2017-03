Facebook se positionne en concurrence directe avec Twitch

Facebook Live fait aujourd’hui officiellement le saut sur les navigateurs web avec une invitation spéciale lancée aux adeptes de jeux vidéo.

Autrefois surtout accessible à partir de l’application mobile (bien qu’il était possible de contourner cette restriction), la diffusion de vidéo en direct sur Facebook pourra dorénavant être effectuée à partir d’un ordinateur portable ou de bureau.

C’est en effet ce qu’a confirmé Facebook aujourd’hui, en prenant soin d’inclure à titre d’exemple la diffusion d’une partie de League of Legends – se positionnant ainsi en concurrence directe avec Twitch, la filiale d’Amazon spécialisée dans le domaine.

«Bien qu’il était possible pour les gens de diffuser de la vidéo en direct sur Facebook à partir d’appareils mobiles depuis l’an dernier, les ordinateurs portables ou de bureau offrent une configuration de caméra stable qui peut être bénéfique pour de nombreux types de diffusions Facebook Live», explique l’entreprise.

«Nous avons également ajouté une nouvelle fonction qui facilite l’utilisation d’un logiciel ou de matériel externe lors d’une diffusion en direct depuis un ordinateur. Cette capacité était auparavant uniquement accessible par le biais d’une page, mais nous avons entendu les commentaires de la part de notre communauté qui y voyait une utilité également pour les profils.»

Cette nouvelle fonction offre aux utilisateurs de partager leur écran, d’y insérer des graphiques, d’effectuer des changements de caméra, ou d’utilisation de l’équipement vidéo professionnels. En plus des profils et des pages, les groupes et les événements peuvent également accueillir un Facebook Live depuis cette fonction.

Une invitation pour les joueurs

«Si vous êtes un joueur, il est plus facile que jamais de diffuser vos parties de jeux sur PC à vos amis et aux adeptes grâce à cette nouvelle fonction, et ainsi de vous engager avec eux pendant que vous jouez», précise Facebook.

Pour l’occasion, Facebook a publié un guide expliquant étape par étape comment procéder, en recommandant d’ailleurs d’utiliser l’un des trois plus populaires logiciels de diffusion vidéo : OBS Studio, Wirecast et XSplit. Le formulaire à remplir avant de lancer une diffusion inclut même un espace pour inscrire le titre du jeu en question, qui pourra être automatiquement associé à la page Facebook de celui-ci, avec pochette et logo en prime, exactement comme sur Twitch ou YouTube Gaming.

Bien entendu, la principale distinction entre l’offre de Facebook et celle de Twitch pour un créateur de contenus est liée à la monétisation de ses activités. Alors que Twitch propose un système de contribution financière sophistiqué permettant aux donateurs de bénéficier de badges et emotes personnalisés selon la chaîne en question, Facebook travaille aussi depuis un bon moment sur une façon de rémunérer les créateurs de contenus.

Reste à voir maintenant si les diffuseurs sur Twitch voudront tâter le terrain ailleurs, ou si une nouvelle communauté de diffuseurs de jeux vidéo sur Facebook émergera au fil du temps.