De la publicité sur Netflix via un nouvel économiseur d’écran

Si vous avez le malheur de suspendre une série Netflix pour une minute ou deux, le service profitera de l’occasion pour vous recommander l’une de ses productions originales.

Alors que Netflix ne se gêne pas pour mettre l’accent sur ses propres contenus lorsque vous parcourez son catalogue, le service a introduit cette semaine une nouvelle façon de vous rappeler combien ses productions originales valent le détour : par la voie d’un économiseur d’écran.

Comme le rapporte aujourd’hui TechCrunch, certains internautes ont récemment partagé sur Twitter des photos de la surprise que leur a réservée Netflix après avoir laissé un film ou une émission trop longtemps sur pause.

So Netflix does a new screensaver thing. I came back from the bathroom to this. And now all I want to do is start watch #5. I need help. pic.twitter.com/v51Qh7ELLZ — Kyle Lemke (@UncleMoosePHD) April 7, 2017

There's now some kind of Netflix screensaver going on on my Fire TV. How long has that been a thing? pic.twitter.com/e7KCi8yHtB — Lauryn McBadger (@BadgerSpanner) April 6, 2017

Sidebar; i woke up at 2am with this Netflix screensaver on my tv. pic.twitter.com/96vhpQdxfq — coloured lionness 🦁 (@iiB_Fee) April 6, 2017

Netflix a confirmé qu’elle avait bel et bien intégré un économiseur d’écran à son expérience télévisuelle – via l’application Netflix pour lecteur multimédia, console de salon, et téléviseur intelligent – pour l’ensemble de ses utilisateurs depuis mardi dernier. La nouvelle fonction a fait l’objet d’une mise à l’essai au préalable, et manifestement, son accueil semble avoir été favorable auprès des personnes l’ayant testé.

Au moment d’écrire ces lignes, l’économiseur d’écran ne semble pas être imposé à tous (il est toujours absent de notre côté). Selon TechCrunch toutefois, aucun paramètre permettant de contrôler le délai avant son apparition n’est présent, et la fonction ne peut être désactivée.

On ignore également si Netflix a l’intention d’exploiter cette nouvelle vitrine publicitaire auprès des producteurs de contenus présents dans son catalogue en échange de rémunération.

Rappelons que le directeur financier de Netflix, David Wells, a déclaré en septembre dernier que son entreprise avait pour objectif que 50% de son catalogue de contenus soit constitué de productions originales.