Date de sortie et prix d’Uncharted : The Lost Legacy confirmés par Naughty Dog

La saga de Nathan Drake a beau être terminée, Naughty Dog n’en a pas encore terminé avec la série Uncharted.

Dévoilé en décembre dernier, Uncharted : The Lost Legacy semble être fin prêt à voir le jour vers la fin de l’été. C’est du moins ce qu’a confirmé aujourd’hui Naughty Dog, annonçant que ce sous-chapitre de sa populaire franchise sera lancé sur PlayStation 4 le 22 août prochain en Amérique du Nord au coût de 50$ CA, et le 23 août à travers l’Europe, au coût de 40€.

Bien sûr, pour souligner ce dévoilement, Naughty Dog a profité de l’occasion pour partager une nouvelle cinématique.

«Chloe Frazer doit enrôler l’aide de la célèbre mercenaire Nadine Ross afin de récupérer un légendaire artefact indien ancien et le garder hors des mains d’un profiteur de guerre impitoyable», explique-t-on dans la description de cette nouvelle vidéo. «Ensemble, elles s’aventureront profondément dans les montagnes de l’Inde à la recherche de l’artefact légendaire. En chemin, ils apprendront à travailler ensemble pour déterrer le mystère de l’artefact, se battre contre une opposition féroce, et empêcher la région de tomber dans le chaos.»

Naughty Dog a également annoncé que toute précommande de Uncharted : The Lost Legacy effectuée chez un détaillant participant allait être accompagnée d’une édition numérique de Jak and Dexter : The Precursor Legacy, soit la collection des jeux Jak and Dexter qui doit voir le jour sur le PlayStation Store plus tard cette année.

Aussi, si vous choisissez d’acheter Uncharted 4 : A Thief’s End à compter d’aujourd’hui en version numérique deluxe, via le pack explorateur ou le triple pack, cet achat sera dorénavant accompagné d’une édition numérique de The Lost Legacy gratuitement. Attention, cette offre n’est valide que pour les nouvelles transactions : si vous possédez déjà Uncharted 4, vous devrez payer pour obtenir The Lost Legacy.