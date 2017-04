Un voile rouge couvre l’écran de certains Galaxy S8

Samsung se retrouve face à un nombre grandissant d’utilisateurs aux prises avec un problème de calibration de l’écran de leur nouveau téléphone.

Alors que les premiers Galaxy S8 ont déjà été expédiés en Corée du Sud, un étrange phénomène semble s’être manifesté chez certains d’entre eux. L’écran incurvé de type Super AMOLED, pourtant prisé par les premières critiques par sa fidélité, est susceptible d’afficher une teinte légèrement rougeâtre sur des couleurs pourtant neutres.

Des photos de Galaxy S8 et S8+ présentant ce problème se sont multipliées sur les réseaux sociaux et forums de discussion ces dernières heures selon CNET. Samsung a depuis reconnu le problème, et un porte-parole a assuré que celui-ci pouvait être corrigé de façon logicielle :

Le Galaxy S8 propose déjà une fonction permettant d’ajuster la balance des blancs de l’écran de façon manuelle.

«Tous les téléphones Samsung sont soumis à des tests rigoureux pour répondre à nos normes élevées de qualité. L’écran Infinity du Galaxy S8 et S8+ de type Super AMOLED fournit des couleurs riches et expressives, permettant aux utilisateurs de profiter d’une expérience de visionnement plus claire et vive.»

«Le Galaxy S8 a été construit avec un écran adaptatif qui optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté en fonction de l’environnement. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent ajuster manuellement la gamme de couleurs de l’affichage pour changer l’apparence des tonalités blanche, en se dirigeant vers Paramètres > Affichage > Mode écran > Balance des couleurs.»

Il serait en effet très étonnant que Samsung lance un rappel pour répondre à la situation. Comme le mentionne l’entreprise, il est déjà possible de paramétrer manuellement la calibration de l’écran, voire même de désactiver la fonction visant à ajuster ses teintes en fonction de l’environnement. Reste à voir maintenant si la défaillance de cette fonction chez certains propriétaires pourra être corrigée sans l’intervention d’un technicien, et si dans le cas contraire le fait de ne pas pouvoir en profiter suscitera la colère de ces derniers.

Quoi qu’il en soit, entre le fiasco des batteries explosives ayant affligé le Galaxy Note 7 ou un léger problème de calibration d’écran, il y a fort à parier que la situation actuelle sera beaucoup plus facile à gérer pour le géant sud-coréen.