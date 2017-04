StarCraft est désormais gratuit

Que vous soyez sur Mac ou PC, vous pouvez dès maintenant télécharger cet incontournable jeu de stratégie en temps réel gratuitement.

Non, ce n’est pas une simple démo, c’est bien la version complète de StarCraft, le même jeu qui a vu le jour il y a près de 20 ans, mais équipé de la mise à jour 1.18 le rendant notamment compatible avec Windows 7, 8.1 et 10 ou El Capitan et Sierra du côté Mac. Cette version comprend aussi la populaire expansion Brood War.

Ce cadeau est une façon pour Blizzard de préparer le terrain avant le lancement de StarCraft Remastered qui sera vendu quelque part cet été. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une refonte du jeu dont l’esthétique sera adaptée aux écrans 4K.

Que vous ayez l’intention de vous acheter cette édition ou non importe peu : Blizzard a précisé que les joueurs des deux versions pourront jouer ensemble sans problème, l’équilibre du jeu ayant été minutieusement préservée afin de ne pas choquer ses fervents adeptes.

Voici la liste des changements apportés par la mise à jour 1.18 :