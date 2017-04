Lucasfilm repousse Indiana Jones et devance la sortie de Star Wars IX

Alors que Star Wars : The Last Jedi n’a toujours pas pris l’affiche, nous savons à quel moment sa suite sera projetée. Bienvenue en 2017.

Star Wars : Episode IX, dont le sous-titre officiel demeure pour le moment inconnu, prendra l’affiche le 24 mai 2019. Réalisé par Colin Trevorrow (responsable de l’excellent Safety not Guaranteed et du très moyen Jurassic World), ce film marquera la fin de la troisième trilogie de La Guerre des Étoiles.

Le prochain Indiana Jones est maintenant prévu pour 2020.

Alors que Lucasfilm avait déjà préalablement annoncé la date du 19 juillet 2019 pour le cinquième film de la franchise Indiana Jones, la sortie de ce énième long-métrage de Steven Spielberg – qui mettra en vedette à nouveau Harrison Ford dans le rôle de Henry Jones Jr. – est reporté au 10 juillet 2020.

Bien entendu, Lucasfilm n’a pas précisé les raisons qui justifient ce report. On imagine que l’idée de lancer un Star Wars quelques jours avant un Indiana Jones aurait été tout sauf stratégique de la part du studio. Cela dit, la nouvelle d’aujourd’hui confirme les plans de Lucasfilm de clore la troisième trilogie de Star Wars plus rapidement que ce que l’on aurait pu imaginer. Rappelons que The Force Awakens a pris l’affiche en décembre 2015, tout comme The Last Jedi le fera cette année.