YouTube riposte à Twitch avec des emojis personnalisés et un système de sponsoring

D’ici la fin de l’année, les chaînes de 1 000 abonnés et plus pourront bénéficier de fonctions similaires à ce que propose Twitch lors de leurs diffusions en direct.

C’est en effet ce qu’a confirmé ce matin Ryan Wyatt, directeur de YouTube Gaming et des contenus et partenariats de YouTube. À noter que l’entreprise avait déjà confirmé ses plans dans un message partagé sur le Reddit officiel de YouTube Gaming jeudi.

Live product updates: we expect to fully launch Sponsorships + custom emojis this year, & allow all channels over 1000 subs to opt-in for it

— Ryan Wyatt (@Fwiz) May 5, 2017