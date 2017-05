Microsoft dévoile ses manettes conçues pour Windows Mixed Reality

Oubliez Windows Holographic. La plateforme de Microsoft se nomme désormais Windows Mixed Reality, et elle aura droit à des manettes au look étrangement familier.

Pour Microsoft, inutile désormais de choisir entre réalité augmentée ou virtuelle. Vaut mieux combiner ces deux secteurs de marché toujours en pleine émergence afin d’attirer un maximum de développeurs vers une plateforme commune : Windows Mixed Reality.

L’entreprise a d’ailleurs profité de l’événement Build 2017 aujourd’hui pour dévoiler un nouveau produit qui accompagnera les premiers casques en préparation chez Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo. Il s’agit d’une paire de manettes pouvant reproduire avec fidélité les mouvements de l’utilisateur dans l’environnement virtuel. Une paire de manettes qui, sans grande surprise, ressemble à s’y méprendre aux équivalents d’Oculus et de HTC.

Selon Terry Myerson, vice-président directeur de la division Windows et appareils de Microsoft, ces manettes offrent «un suivi précis et réactif de vos mouvements dans votre champ de vision à l’aide de capteurs intégrés au casque». Par conséquent, leur utilisation ne nécessitera aucun périphérique supplémentaire.

Microsoft a d’ailleurs annoncé qu’Acer allait commercialiser son premier casque Windows Mixed Reality à temps pour la période des fêtes, et que celui-ci viendra avec les fameuses manettes en question. Le prix de l’ensemble sera de 399$ US (et étonnamment, 399$ CA).

Qu’en est-il de l’HoloLens? Microsoft a confirmé à CNET que les manettes n’étaient malheureusement pas compatibles avec son casque hybride autonome. L’entreprise n’abandonne toutefois pas ce produit, dont la trousse destinée aux développeurs pourra dorénavant être précommandée en Chine.

Microsoft réserve quelques surprises pour l’E3 2017

Alex Kipman, l’inventeur de la Kinect et de l’HoloLens (et pour qui le smartphone est déjà mort) a lancé une invitation qui semble être passée plutôt inaperçue à la fin d’une présentation du Cirque du Soleil, qui exploite la technologie de Microsoft afin de concevoir et planifier ses futurs spectacles.

«Surveillez l’E3 2017 pour d’autres annonces liées à Windows Mixed Reality», a-t-il dit avant de quitter la scène. Difficile ici de ne pas sauter trop rapidement à la conclusion que les casques conçus pour cette plateforme pourraient soudainement être annoncés comme étant compatibles avec la Xbox One.

Certes, la gamme Xbox One se retrouvera au cœur des sujets qui seront traités lors de sa conférence. Mais le salon comptera également de nombreux jeux PC où Windows 10 est bien entendu la plateforme dominante. À moins que Microsoft ne se décide de parler de ses plans pour de présumées expériences de réalité virtuelle avec Project Scorpio, tout porte à croire que la présence de projets Windows Mixed Reality sera exclusivement portée sur des titres prévus pour PC.