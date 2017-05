Un téléphone LG avec écran rétractable sous son écran principal?

Terre d’accueil pour les expérimentations de LG en matière d’écran secondaire, la série V pourrait se tourner vers un changement plutôt radical avec le LG V30.

C’est du moins ce que laissent croire les images du téléphone en question partagées par Evan Blass, dont la réputation en matière de fuites liées à des produits mobiles non dévoilés n’est plus à refaire.

Alors que les LG V10 et V20 ont tous deux proposé un second petit écran situé au-dessus de leur écran principal (une tendance également adoptée par le HTC U Ultra), les ingénieurs de LG se sont amusés à imaginer une nouvelle vocation pour ce deuxième écran s’il était rétractable.

On se retrouverait ainsi avec un LG V30 dont une portion de l’écran secondaire serait toujours visible (affichant en permanence la météo et l’heure), et une fois celui-ci déployé, l’utilisateur pourrait interagir avec sa surface pour accéder à ses applications favorites, utiliser le clavier tactile, ou consulter de l’information secondaire. Dans ce contexte, l’écran supérieur, également tactile, ne serait jamais entravé par de tels éléments d’interface.

Weekend bonus: this is an old-ish mockup of Project Joan, a.k.a. the LG V30. Not clear if the project is still headed in this direction. [1] pic.twitter.com/k5jNJ7DyLz

— Evan Blass (@evleaks) May 27, 2017