Android Pay, maintenant disponible au Canada

C’était écrit dans le ciel, et ça se confirme enfin aujourd’hui : Google a annoncé que son service de paiement mobile était dorénavant offert dans certains commerces au Canada.

Tel que le rapportait le blogue MobileSyrup la semaine dernière, c’est bien aujourd’hui qu’Android Pay débute son déploiement au Canada.

Fort heureusement, contrairement à l’introduction au pays d’Apple Pay, qui était d’abord réservé aux détenteurs de cartes American Express, Android Pay pourra être utilisé avec une foule d’institutions financières canadiennes.

«Au cours des prochains jours, Android Pay sera déployé avec le soutien des cartes de crédit VISA et MasterCard admissibles des clients de BMO Banque de Montréal, de la Banque CIBC, de la Banque Nationale, de la Banque Scotia, de Desjardins, des Services financiers le Choix du Président, de ATB Financial, et des Services financiers Canadian Tire», mentionne Google Canada aujourd’hui sur son blogue, en précisant au passage que les cartes prépayées de la Banque Scotia et de Desjardins étaient aussi comprises dans le lot. «Le soutien des cartes de débit Interac débutera lundi, et le soutien des cartes American Express et Tangerine arrivera plus tard cet été.»

En ce qui concerne les commerces qui accepteront Android Pay, tout porte à croire que «les centaines de milliers de magasins à travers le pays» seront les mêmes que ceux qui acceptent déjà les paiements Apple Pay. Google Canada cite notamment Tim Hortons, Loblaws, Petro-Canada, McDonald’s, Indigo / Chapters, Pizza Pizza, Sears, en plus des boutiques de TELUS, Rogers et Freedom Mobile.

Rappelons qu’Android Pay peut être utilisé par n’importe quel appareil Android équipé de la NFC et propulsé par Android KitKat 4.4 ou les versions subséquentes.