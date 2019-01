Les meilleures batteries externes à utiliser

Qui sort encore de la maison sans apporter un chargeur portable avec lui?

Les batteries externes sont devenues incontournables de nos jours. Les appareils mobiles, smartphones et ordinateurs portables, ne cessent certes de se développer sur le plan technologique. Toutefois, force est de constater que l’autonomie reste un très gros problème que les fabricants n’arrivent pas à surmonter. Pour bien profiter de votre appareil partout où vous êtes, vous aurez naturellement besoin d’un chargeur portable, un outil de sauvetage pour votre routine du 21e siècle. Néanmoins, un problème persiste: la prolifération des modèles proposés actuellement sur le marché.

Pour vous aider, nous avons dressé le présent guide, un outil qui va vous aiguiller dans votre choix et vous aider à trouver le meilleur modèle en fonction de vos besoins et de votre budget. Bien entendu, ce guide ne prétend pas être exhaustif ni complet. Cependant, il a le mérite de présenter une sélection affinée des meilleures batteries externes sur la base de plusieurs critères.

La meilleure batterie externe selon la capacité

La capacité est un élément essentiel à considérer dans le choix d’une batterie externe. En effet, sa puissance en dépend et il en va de même pour sa performance et son efficacité. Ici, nous vous présentons notre sélection des cinq meilleurs modèles avec le plus de capacité.

Anker PowerCore 20 100

Anker est reconnue dans le secteur de l’énergie. La PowerCore 20 100 fait partie de ses meilleurs produits. Comme son nom le laisse à deviner, ce chargeur portable possède une grosse batterie de 20 100 mAh. Autant le dire, elle est très puissante et vous permettra de recharger votre appareil mobile plusieurs fois avant d’être à plat. D’ailleurs, il convient de préciser ici que cette batterie externe est compatible avec la recharge rapide. Malheureusement, cela vaut uniquement pour les smartphones ou tablettes utilisant la technologie PowerIQ ou VoltageBoost.

Mophie Powerstation Plus XL

Si vous recherchez un chargeur portable pour un iPhone ou un iPad, c’est le meilleur choix. Pour le design, vous serez séduit par sa finition élégante en tissu doux. La puissance est aussi au top puisque la batterie bénéficie d’une capacité de 10 000 mAh. Cela peut être très pratique au quotidien puisque vous aurez la possibilité de recharger plusieurs fois votre smartphone sans vous soucier du niveau de la batterie externe. À part cela, il est bon de savoir que la Mophie Powerstation Plus XL est capable de recharger deux périphériques simultanément; le premier se fait via le port USB-A 10 W et le second via le chargeur Lightning intégré.

AUKEY PowerBank 20 000 mAh

Cette batterie se présente comme une excellente alternative à la batterie Anker décrite plus haut. Le design est assez sobre, mais révèle toutefois une certaine élégance. Pour la capacité, l’Aukey met en avant une puissance de 20 000 mAh. Avec une telle puissance, il est inutile de dire que la performance sera au rendez-vous. Il en va de même pour l’autonomie; une fois chargée complètement, le chargeur portable AUKEY PowerBank 20 000 mAh peut vous accompagner durant plusieurs jours pour tenir votre smartphone fonctionnel, ou encore votre tablette. Enfin, pour plus de praticité, il vous offre l’avantage de pouvoir recharger deux terminaux à la fois.

iMuto 30 000 mAh

En termes de capacité, la iMuto 30 000 mAh se hisse au-dessus de tous les modèles présentés dans le présent guide. Comme son nom l’indique, ce chargeur portable intègre une grosse batterie de 30 000 mAh. Toutefois, cela ne nuit en aucun cas à son design. L’élégance est toujours de mise et le boîtier affiche un design moderne qui ne vous laissera pas indifférent. Pour les performances, ce modèle est au top. Avec sa capacité élevée de 30 000 mAh, elle est en mesure de recharger votre smartphone ou tablette à maintes reprises, sans pour autant perdre de son autonomie. D’ailleurs, il est bon de savoir que cette batterie externe propose trois ports. Autrement dit, vous pouvez vous en servir pour recharger trois terminaux à la fois. Aussi, elle est assez performante pour être en mesure de recharger des ordinateurs portables.

RAVPower 22 000 mAh

Pour finir sur ce critère, on vous présente la RAVPower 22 000 mAh. Elle séduit avant tout par son design moderne, raffiné et élégant. Mais ce qui attire surtout chez cette batterie externe, c’est sa très haute capacité. Sous son joli boîtier, elle cache en effet une grosse batterie de 22 000 mAh, de quoi vous permettre de recharger votre smartphone ou tablette rapidement. Elle est assez puissante pour tenir plusieurs jours et peut ainsi vous accompagner lors de vos déplacements divers dans des lieux où il n’y a pas d’électricité. Très pratique, la RAVPower 22 000 mAh se dote en outre de trois ports. Cela signifie que ce chargeur portable est capable de gérer jusqu’à trois périphériques en même temps. Plus la peine, donc, d’attendre que votre smartphone soit chargé avant de brancher votre tablette ou MP3; tout peut se faire simultanément.

Les batteries externes les plus fines

Un chargeur portable ne se juge pas que sur sa puissance. Comme il s’agit d’un accessoire qui va vous suivre partout, le confort, l’ergonomie et la praticité sont autant de critères à prendre en compte lors de son choix, mais il ne faut surtout pas oublier la finesse et la légèreté. Dans ce second sous-guide, nous allons donc vous dévoiler quelques-uns des modèles de batteries externes les plus fines actuellement sur le marché.

Xiaomi 10 000 mAh Power Bank Pro

Xiaomi est surtout connu sur le marché des smartphones et des bracelets connectés, mais le constructeur chinois œuvre aussi dans le secteur des batteries externes, certainement pour garder les utilisateurs de ses appareils bien équipés. Ainsi, la marque propose la Xiaomi 10 000 mAh Power Bank Pro, une batterie externe qu’on apprécie avant tout pour sa finesse exceptionnelle. Elle est élégante et bénéficie d’une finition bien travaillée. Le poids paraît aussi très léger comparé aux autres modèles proposés actuellement sur le marché. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le confort de port sera excellent. Ce gadget est assez petit et discret pour vous suivre partout où vous allez au quotidien. Il se montre très peu encombrant et ne risque pas de vous créer de l’inconfort. Côté performance, la Xiaomi 10 000 mAh Power Bank Pro se montre aussi très convaincante. Malgré sa petite taille, elle contient une grosse batterie de 10 000 mAh. Smartphone, tablette, MP3; ce chargeur externe est assez polyvalent et performant pour recharger votre terminal très rapidement.

Veho Pebble P1 Pro

Cette batterie externe est plaisante esthétiquement, avec notamment ses bords incurvés. Elle bénéficie d’un design compact et léger, de quoi vous garantir un excellent confort au niveau de la portabilité. La Veho Pebble P1 Pro peut vous accompagner lors de vos déplacements quotidiens pour vous secourir en cas de chute du niveau de la batterie de votre smartphone ou tablette. Elle est discrète et promet un très faible encombrement. Pour le volet fonctionnel, ce chargeur portable possède aussi de solides arguments pour plaire. Tout d’abord, la capacité de sa batterie est de 10 400 mAh. Elle est donc plus puissante que le modèle de Xiaomi présenté plus haut. Dans la pratique, cela se traduit par une meilleure puissance de charge ainsi qu’une meilleure autonomie. Sinon, il convient de préciser ici que la Veho Pebble P1 Pro est aussi compatible avec la charge rapide. Autrement, le temps de charge est nettement réduit et vous pourrez passer de 0% à 100% en un rien de temps. Enfin, ce modèle s’équipe de deux ports USB, le but étant de vous permettre de recharger deux appareils en même temps.

Ainope 10 000 mAh

C’est peut-être la première fois que vous entendez parler d’Ainope. Comparée aux autres marques du secteur, elle est en effet très peu connue. Cependant, les produits qu’elle propose sont généralement excellents et c’est le cas pour la batterie externe Ainope 10 000 mAh. C’est une très petite batterie, peut-être la plus petite que vous trouverez sur le marché, mais pour une si petite taille, la configuration qu’elle propose est assez impressionnante. Pour commencer, le design est tout à fait séduisant. L’accessoire affiche une certaine sobriété, mais il bénéficie d’une certaine touche de modernité avec, notamment, un petit écran LCD logé sur le coin. La portabilité ne devrait pas non plus être un problème; le format compact est d’une très grande aide et le poids léger de ce chargeur portable permet de le transporter partout sans le moindre encombre. Selon vos envies, il trouvera bien place dans une poche ou dans un sac. Au niveau de la performance, l’Ainope 10 000 mAh est très bien optimisée. Avec une capacité de 10 000 mAh, elle peut recharger votre tablette ou smartphone sans aucune difficulté. D’ailleurs, il s’agit là d’un modèle polyvalent équipé de deux ports USB-A, ce qui vous donne la possibilité d’alimenter en même temps votre iPhone et MP3 ou tablette. En tout, cette batterie externe Ainope est donc un excellent choix, d’autant que le prix est pour le moins abordable.

Poweradd Pilot 2GS 10 000 mAh

Difficile de passer à côté de la Poweradd Pilot 2GS 10 000 mAh quand on recherche une batterie externe fine et performante à la fois. Son design élégant avec finition métallique attire directement l’œil. L’accessoire ressemble beaucoup à la Xiaomi 10 000 mAh Power Bank Pro décrite plus haut et ce n’est pas pour nous déplaire. L’atout séduction est bien là et il est sûr que cet accessoire plaira à beaucoup d’utilisateurs. Au niveau de la praticité, la Poweradd Pilot 2GS 10 000 mAh est aussi très bien optimisée. Elle est légère et fine, avec une épaisseur de seulement 1.3 cm. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez pouvoir le trimballer partout où vous allez en le glissant tout simplement dans votre poche ou dans votre sac. Ce chargeur portable se montre peu encombrant et ne créera pas d’inconfort lors de son utilisation au quotidien. Concernant le potentiel de charge, la Poweradd Pilot 2GS 10 000 mAh est aussi satisfaisante, du moins par rapport à son prix et à sa taille. Comme vous pouvez le voir à travers son nom, elle offre une cellule de 10 000 mAh. Sans entrer dans les détails, on peut assurer que cette batterie externe fera très bien son boulot et pourra recharger vos périphériques plusieurs fois sans le moindre mal.

Anker PowerCore II 10 000 mAh

C’est la deuxième fois qu’on retrouve une batterie externe de la marque Anker dans ce guide. La première était la PowerCore 20 100, que l’on appréciait pour sa haute capacité; ici, on fait plutôt honneur à la finesse et dans cette catégorie, impossible de ne pas parler de l’Anker PowerCore II 10 000 mAh. Cette batterie externe arbore un design élégant, moderne et ultra plat. Son épaisseur mesure seulement 1.5 cm et l’accessoire pèse en tout 209 grammes. Niveau portabilité, il n’y a donc rien à dire. Ce chargeur portable trouvera facilement une place dans votre poche et vous tiendra compagnie partout où vous allez, sans encombrement. Concernant la performance, l’Anker PowerCore II 10 000 mAh satisfait amplement. En plus de sa capacité élevée (10 000 mAh), elle intègre également la technologie de charge rapide du fabricant. Vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour recharger votre iPhone ou Samsung Galaxy S9. Le gadget fait le plein d’énergie à votre smartphone en un rien de temps.

Les meilleures batteries externes avec le plus de ports

Enfin, outre la puissance et la finesse, un autre critère vient aussi aiguiller le choix des utilisateurs au moment de l’achat d’une batterie externe: le nombre de ports. Pourquoi? Tout simplement parce qu’avec un modèle multiports, il est possible de recharger plusieurs appareils à la fois. Dans ce troisième et dernier sous-guide, nous avons pris le soin de chercher les meilleurs chargeurs portables avec le plus de ports sur le marché. Au final, nous en avons trouvé deux:

MAXOAK 50 000 mAh

Le design n’est certainement pas l’atout majeur de la MAXOAK 50 000 mAh, mais elle a bien de quoi compenser sa taille imposante et son poids plus ou moins lourd. Tout d’abord, au niveau de la capacité, cette batterie externe propose une puissance de 50 000 mAh. Dans la présente liste, tous critères confondus, il s’agit donc du modèle le plus puissant et avec une telle puissance, il est sûr que ce gadget soit en mesure de fournir plusieurs fois de l’énergie à votre smartphone, tablette ou ordinateur sans le moindre problème. Vous pouvez ainsi garder vos périphériques fonctionnels, avec toujours le bon niveau de batterie. Par ailleurs, comme évoqué plus haut, le principal atout de la MAXOAK 50 000 mAh réside dans le nombre de ses ports, soit 6 au total. Autrement dit, vous pouvez recharger jusqu’à 6 appareils en même temps. C’est donc le chargeur portable idéal pour les friands de technologies qui se déplacent avec plusieurs appareils en même temps.

Qi-infinity Upgraded 35 000 mAh Powerbank

La Qi-infinity Upgraded 35 000 mAh Powerbank est une batterie externe pour le moins énorme. Elle se dresse dans des dimensions imposantes avec un design toutefois élégant et une finition très bien travaillée. Pour le volet portabilité, l’accessoire se montre donc un peu contraignant; il se peut que vous soyez obligé de vous équiper d’un sac pour pouvoir le transporter. Mais ce petit défaut, ce chargeur portable peut très bien le rattraper au niveau de la performance et de la puissance. Comme son nom l’indique clairement, la Qi-infinity Upgraded 35 000 mAh Powerbank bénéficie d’une capacité de 35 000 mAh qui lui permet notamment de recharger complètement votre appareil mobile à plusieurs reprises avant de demander une nouvelle charge. Sinon, avec les 4 ports que propose cette batterie externe, il vous sera possible de recharger plusieurs périphériques à la fois. Elle vous permet par exemple de recharger votre MacBook en même temps que votre téléphone, tablette ou MP3. Sinon, il est bon de préciser ici que l’un des ports proposés par la Qi-infinity Upgraded 35 000 mAh Powerbank est compatible avec la recharge rapide. Avec des appareils compatibles comme le Galaxy S7 de Samsung, dont la durée de charge est considérablement réduite, cette batterie a de quoi vous permettre de bien profiter de votre mobile et des options et fonctionnalités qu’il propose.

Bref, voilà quelques modèles de batterie externe qui devraient vous plaire et répondre à vos besoins divers. Comme on a déjà dit en introduction, il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive. Il existe encore une grande variété d’autres modèles sur le marché, mais ce que nous vous avons présenté dans ce guide, ce sont les meilleurs modèles que nous avons sélectionnés suivant des critères précis. Certes, ils ne sont pas tous nouveaux, mais si vous prévoyez vous offrir un chargeur portable à utiliser pour cette nouvelle année 2019, les performances, fonctionnalités et options que proposent les modèles décrits dans ce guide sont à jour et peuvent très bien répondre à tous vos besoins, quels qu’ils soient. Maintenant, c’est à vous de faire le choix.