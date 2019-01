Nintendo gagne 350 millions de dollars grâce aux jeux sur smartphone!

Déposez vos manettes et saisissez votre smartphone!

Les jeux sur PC et sur console restent certes les plus prisés de nos jours, mais les jeux mobiles commencent aussi à se tailler une place de choix. Ces dernières années, les éditeurs de jeu s’y sont beaucoup intéressés et les investissements se sont multipliés. Pour le cas particulier de Nintendo, bien qu’elle ait mis un peu plus de temps avant de se lancer, la marque nippone compte déjà pas mal de titres à son actif. D’ailleurs, si on en croit les informations partagées par Sensor Tower, les jeux sur smartphone ont rapporté un bon paquet d’argent à Nintendo l’année dernière.

350 millions de dollars générés en 2018

Combien peut rapporter un jeu mobile pour son éditeur? Voilà une question qui pourrait nous venir à l’esprit à un certain moment. Eh bien, il n’y a pas, bien entendu, une réponse exacte à cette question. Tout dépend du jeu, des zones dans lesquelles il a été lancé, du type de joueurs ciblés et de nombreux autres facteurs. Pour Nintendo, le gain total généré par ses jeux pour smartphone est de 350 millions de dollars en 2018. C’est certes une somme assez importante, mais ce n’est pas un record. D’autres éditeurs tels que Niantic (avec son Pokémon Go) ou Epic Games ont fait mieux de leur côté, et ce, pour l’ensemble de leurs jeux mobiles. Par exemple, à lui seul, Fortnite iOS a réussi à générer 300 millions de dollars de revenus en seulement 200 jours. Nintendo peine encore à rivaliser, la firme japonaise s’étant focalisée sur les consoles mobiles ces dernières années. Mais les efforts qu’elle mène actuellement en multipliant les titres devraient lui permettre de mieux se positionner dans les années à venir.

Fire Emblem Heroes: le titre Nintendo le plus lucratif en 2018

Si vous avez pensé que Super Mario Run serait le jeu mobile de Nintendo le plus lucratif en 2018, détrompez-vous. Sensor Tower précise que c’est un tactical RPG culte qui occupe la première place pour l’année dernière: Fire Emblem Heroes. À lui seul, ce jeu a fait gagner 230 millions de dollars au studio. Il a donc généré 66% des revenus totaux des jeux mobiles de Nintendo en 2018. Sinon, depuis son lancement, ce tactical RPG aurait déjà rapporté 487 millions de dollars à l’éditeur.

Par ailleurs, c’est le titre Dragalia Lost qui se tient à la deuxième place, ayant généré 58.4 millions de dollars. Animal Crossing vient clore le podium avec ses 48.6 millions de dollars de revenus. C’est en revanche à la quatrième et dernière place qu’on retrouve le jeu mobile Nintendo très populaire Super Mario Run. Apparemment, la popularité ne fait pas tout puisque le titre n’a permis à la société de récolter que 10 millions de dollars en 2018. Ce résultat est aussi en baisse comparé à celui de 2017. Jusqu’à présent, Super Mario Run a généré 31 millions de dollars de revenus.

Certes, les jeux sur smartphone sont encore loin d’être aussi prisés que les jeux sur console ou PC, mais leur popularité n’est tout de même pas négligeable.