Google Pixel 3: avis et test

On l’a testé pour vous: le Google Pixel 3!

On ne peut pas dire que les Nexus de Google étaient un succès. La firme a finalement décidé de les abandonner, afin de se consacrer sur un nouveau smartphone. Elle a ainsi décidé de présenter les Pixel 3. Présenté comme successeur du Pixel 2, le nouveau-né lui fait vraiment honneur avec son design premium et ses caractéristiques haut de gamme. Si vous ne l’avez pas encore vu, sachez qu’il se présente aussi comme un rival de taille pour les smartphones haut de gamme de Samsung et d’Apple. Après avoir eu l’occasion de tester l’appareil de Google, nous vous présentons, dans cet article, nos impressions.

Design

Il est bon de savoir que tout comme le Pixel 2, le Pixel 3 se décline aussi en deux versions: la version basique et la version XL. Il n’y a pas vraiment de différence entre les deux, sauf pour la partie design et la taille de l’écran. Pour le Pixel 3, il n’y a pas grand-chose qui a changé côté apparence; le fabricant est resté fidèle au design classique. Toutefois, les bordures sont plus fines sur les côtés et le téléphone bénéficie d’une finition bien soignée. Le rendu est donc séduisant et ne manquera pas de plaire aux utilisateurs. Pour le Google Pixel 3 XL, quelques changements ont été apportés. Le smartphone arbore le même design borderless à encoche que la plupart des modèles de 2018. Bien entendu, un tel design n’est pas pour nous déplaire. On apprécie particulièrement la finesse des bordures et la taille agrandie de l’écran.

Affichage

Les Google Pixel 3 se dotent d’un écran plus grand par rapport à leur prédécesseur. Le modèle basique intègre un écran de 5.3 pouces, bénéficie de la technologie OLED pour le rétroéclairage et affiche les images dans une définition Full HD+, pour une résolution de 443 pixels par pouce. Le Pixel 3 XL présente également des caractéristiques intéressantes au niveau de l’affichage: il se dote d’un écran OLED de 6.3 pouces et bénéficie d’une définition QHD+, pour une résolution de 523 pixels par pouce. On peut voir dans ces configurations que ces smartphones Google sont excellents au niveau de l’affichage; la colorimétrie est au top. L’écran est aussi bien contrasté et lumineux pour vous permettre de bien profiter des contenus de votre téléphone même en plein soleil.

Puissance

Si vous recherchez un smartphone puissant, le Google Pixel 3 peut aussi très bien vous satisfaire. Sous le capot, le mobile se dote du processeur Snapdragon 845. À noter qu’il s’agit de la puce haut de gamme de Qualcomm. Elle se compose ici de huit cœurs cadencés à 2.5 GHz et couplés avec 4 Go de RAM. Bien évidemment, une telle configuration ne peut que garantir des performances de haut niveau. Le Google Pixel 3, tout comme le Pixel 3 XL qui partage la même configuration matérielle, permet une utilisation fluide quelles que soient les circonstances. Il s’attaque tout aussi bien aux tâches ordinaires qu’aux tâches lourdes, et ce, sans problème. Vous pouvez par exemple lui soumettre des jeux ou des applications 3D et il n’aura aucune peine à les gérer. Sinon, pour la partie stockage, le Google Pixel 3 met à disposition 64 Go de mémoire interne. Pour un utilisateur moyen, un tel espace de stockage est largement suffisant pour sauvegarder l’ensemble de se données, mais si vous ne faites pas partie de cette catégorie et avez des besoins plus importants, sachez que le Pixel 3 de Google est doté d’une fente pour carte microSD. Elle vous permettra d’étendre la mémoire interne en cas de besoin.

Appareil photo

La plupart des smartphones haut de gamme du moment intègrent deux ou trois capteurs photo à l’arrière, mais ce n’est pas le cas pour le Google Pixel 3. Tout comme pour son prédécesseur, il a préféré garder une configuration avec un seul capteur photo principal. Le capteur proposé ici est d’une qualité de 12.2 Mpx, avec un objectif ouvrant en f/1.8. Bien que la résolution soit assez modeste, l’intelligence artificielle intervient ici pour corriger les petits défauts et améliorer comme il faut les qualités d’image et il faut dire qu’elles sont excellentes, jusqu’à classer le Pixel 3 comme meilleur photophone du moment. Sinon, pour les amateurs de selfies, un double capteur photo avec un objectif grand-angle et un autre à vision normale sont proposés à l’avant, de manière à vous garantir des clichés sublimes.

Recharge sans fil

Le Google Pixel 3 et sa déclinaison XL intègrent une nouveauté importante: le support de la recharge sans fil. Le géant de Moutain View dispose de son propre équipement pour cela: le Pixel Stand. Mais le smartphone est aussi compatible avec d’autres chargeurs sans fil, de quoi vous permette de trouver facilement l’équipement qu’il vous faut.

Notre avis: après le test du Google Pixel 3, nous lui attribuons la note de 4.5/5. Tout semble optimisé sur cet appareil, que ce soit le design, la performance et, surtout, la partie photo. Cependant, on aurait aimé que le fabricant propose une batterie plus puissante permettant de mieux profiter des fonctionnalités proposées par le mobile.

Comme vous pouvez le constater, le Google Pixel 3 est un excellent téléphone qui devrait certainement vous satisfaire, surtout si vous aimez utiliser votre smartphone pour prendre des photos!