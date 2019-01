Quel est le meilleur smartphone pour prendre des photos en 2019?

Qui a besoin d’un gros appareil numérique lorsqu’on a le meilleur smartphone pour prendre des photos à portée de la main?

S’il y a bien un domaine dans lequel les smartphones ont fait un grand pas ces dernières années, c’est celui de la photographie. Il y a deux ou trois ans, Apple et Samsung ont régné en maître sur ce domaine, mais cela a bien changé aujourd’hui. Les constructeurs chinois sont des concurrents sérieux, capables de proposer des appareils avec des capteurs photo de très haute qualité. Sur ce segment, on peut par exemple citer Huawei, laquelle vient de se hisser en deuxième plus grand constructeur mobile au monde, juste derrière Samsung. Son secret? L’excellent rapport qualité/prix, certes, mais il ne faut pas non plus oublier la qualité de ses téléphones, que ce soit au niveau du design, de la puissance et surtout de la photographie. Bien évidemment, dans le présent guide, vous allez donc trouver pas mal de modèles issus de la marque, mais pas seulement; d’autres fabricants tels que Google ou Samsung proposent aussi d’excellents photophones. Notre objectif est de vous permettre de trouver le modèle qui vous convient, que ce soit au niveau de la qualité et du prix, mais aussi de la puissance. Pour l’année 2019, voici donc les modèles que nous vous proposons dans la catégorie «meilleur smartphone pour prendre des photos».

Google Pixel 3

Le Google Pixel 3 fait partie des smartphones qui ont fait sensation l’année dernière. Il se positionne sur le haut de gamme, avec un design classique, mais efficace et élégant ainsi qu’un écran QHD+ de 5.5 pouces. Le terminal est aussi bien équipé pour la puissance puisqu’il intègre le processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, un octa-core calibré jusqu’à 2.5 GHz et couplé ici avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Côté fiche technique, le Google Pixel 3 se montre donc très convaincant, mais son principal atout réside dans la qualité de son capteur photo.

Au dos, le flagship de la firme de Mountain View se dote d’un simple capteur photo de 12 Mpx. Son objectif s’ouvre en f/1.8 et l’appareil s’accompagne des éléments standards d’aide à la photographie. On parle plus précisément ici d’un flash double LED, d’une stabilisation optique et d’un autofocus Dual Pixel. En tout, il n’y a vraiment rien de surprenant. Toutefois, vous devez savoir que ce mono capteur est dopé à l’intelligence artificielle. Cette technologie lui permet de capturer de très jolis clichés, surpassant même les performances d’un double ou triple capteur photo. Les photos prises sont de haute qualité, lumineuses et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. Le mode portrait est excellent, avec notamment une grande précision et pour les vidéos, le réalisme est bluffant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que vous allez adorer prendre des photos avec cet appareil.

Par ailleurs, sur sa façade, le Google Pixel 3 surprend également avec un double capteur photo. Le principal offre une qualité de 8 Mpx et se dote d’un objectif ouvrant à f/1.8. Il est secondé par un autre capteur de même résolution, mais cette fois-ci avec un objectif grand-angle, s’ouvrant à f/2.2. Si vous êtes amateurs de selfies et des réseaux sociaux, cette caméra ne pourra que vous satisfaire.

Google Pixel 3 XL

Le Google Pixel 3 XL se présente comme une excellente alternative au Pixel 3 décrit plus haut si vous aimez les smartphones avec grand écran. L’écran accuse ici une diagonale de 6.3 pouces et propose une définition élevée de 2960 x 1440 pixels. Le design est un peu différent de celui de son petit frère; la version XL se dote de bordures plus fines et d’une encoche en haut de l’écran. Comme d’habitude, elle loge la caméra frontale du téléphone, laquelle est ici exactement identique à celui du Pixel 3. La même configuration se trouve aussi sous le capot. Le mobile reste animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 845, épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

Pour la partie photographique, le Google Pixel 3 XL ne manquera pas non plus de vous satisfaire. Il s’accompagne des mêmes équipements photographiques que son petit frère et propose ainsi des performances similaires. Inutile donc de s’étaler encore sur ce sujet. Passons directement à notre prochain flagship.

Huawei Mate 20 Pro

Si vous recherchez un flagship, vous serez très bien servi avec le Huawei Mate 20 Pro. Bien qu’il n’ait été lancé que tardivement l’année dernière, il fait partie des préférés des utilisateurs de 2018. Pour cette nouvelle année 2019, il est sûr que ce smartphone haut de gamme attire encore les utilisateurs. En effet, il a tous les arguments pour cela. Au niveau du design, nous avons droit au premium. Son grand écran AMOLED de 6.3 pouces surplombe la face avant du téléphone, avec un affichage en haute résolution (3120 x 1440 pixels), de quoi vous permettre de percevoir tous les détails sur les contenus de votre mobile. Les bordures sont aussi extrêmement fines, surtout sur les côtés qui paraissent légèrement courbés. Sur la partie supérieure, nous avons comme d’habitude une encoche noire, dédiée au logement de la webcam, mais aussi des capteurs pour la reconnaissance faciale.

À l’intérieur de son boîtier, le Huawei Mate 20 Pro se montre monstrueux. Il se dote du processeur HiSilicon Kirin 980, une nouvelle puce gravée en 7nm, lancée par la marque il y a quelques mois. Elle est formée de huit cœurs cadencés à 2.6 GHz et s’associe avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Le tout fonctionne sous Android 9.0 Pie, la version en date du petit robot en vert. Sur tous ces points, ce téléphone Huawei est donc au top, mais c’est aussi une pointure en termes de photographie.

Tout comme son grand frère, le P20 Pro, le Huawei Mate 20 Pro adopte un système à triple capteur photographique à l’arrière. Toutefois, les qualités ne sont pas les mêmes. Pour le dernier né du géant chinois, le premier capteur est un modèle de 40 Mpx, avec objectif ouvrant en f/1.8. Il est couplé avec un second capteur de 20 Mpx, doté d’une ouverture focale en f/2.2. Le troisième capteur offre quant à lui une résolution de 8 Mpx, avec un objectif qui s’ouvre en f/2.4. Le tout bénéficie de l’appui de l’intelligence artificielle afin de prendre des clichés de qualité, en toutes circonstances. Le détail, la précision et la clarté sont au rendez-vous. Le triple capteur du Huawei Mate 20 Pro est efficace, que ce soit en mode portrait ou en mode nocturne.

Par ailleurs, les passionnés de selfies et de réseaux sociaux ne sont pas non plus en reste avec le Huawei Mate 20 Pro. Le fabricant a pris le soin de placer à l’avant une caméra d’une qualité de 24 Mpx, juste pour leur faire plaisir. Elle est accompagnée d’un objectif ouvrant en f/2.0 et vous promet des images nettes, claires et efficaces à partager sur vos pages.

Pour connaître notre opinion détaillée au sujet du Huawei Mate 20 Pro, rendez-vous ici.

Huawei Mate 20

Si vous recherchez une alternative moins chère au Huawei Mate 20 Pro, le Huawei Mate 20 pourra certainement vous convenir. Il s’agit d’une déclinaison plus modeste, mais qui se pare également d’une fiche technique très haut de gamme en plus d’un design exceptionnel. Tout comme son grand frère, cette version basique possède aussi des bordures incurvées, mais cet aspect se fait beaucoup plus remarquer grâce à son encoche en forme de goutte d’eau, abritant uniquement la webcam. À noter que le Huawei Mate 20 bénéficie d’un écran plus grand que la version Pro. Son écran mesure 6.5 pouces, mais avec une résolution bien au-dessous (2244 x 1080 pixels). La puissance est cependant impressionnante; le mobile est propulsé par le même processeur Kirin 980, épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Si vous rêvez de fluidité, vous serez donc bien servi.

Pour le volet photographique, le Huawei Mate 20 se pare aussi de trois capteurs disposés dans un bloc carré à l’arrière. Attention, les qualités diffèrent de celles du Mate 20 Pro. Ici, le premier capteur offre une résolution de 12 Mpx avec objectif ouvrant en f/1.8. Le second est un capteur grand-angle (f/2.2) de 16 Mpx avec zoom x2 et le troisième est un modèle de 8 Mpx avec un objectif ouvrant en f/2.4. Ici encore, l’intelligence artificielle intervient pour tout parfaire. Dans la pratique, vous pourrez capturer des photos lumineuses et de qualité, quelle que soit la lumière ambiante.

Huawei P20 Pro

Un autre smartphone signé Huawei est incontournable quand il s’agit de parler des meilleurs photophones du moment: le Huawei P20 Pro. Il s’agit du premier smartphone au monde à proposer un triple capteur photo à l’arrière. Des capteurs qui font d’ailleurs des miracles à en juger par la qualité des images qu’ils sont en mesure de capturer. Les trois offrent respectivement une résolution de 20, 40 et 8 Mpx, avec une ouverture focale respective de f/1,6, f/1,8 et f/2,4. Le tout s’accompagne d’un traitement HDR, lequel donne encore plus de cachet aux photos et vidéos prises. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Huawei P20 Pro est dédié à la photographie et saura très bien faire le bonheur des passionnés de cet art, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Sinon, il est bon de savoir que ce téléphone haut de gamme est aussi excellent pour les selfies, grâce notamment à sa webcam de 24 Mpx,dotée d’un objectif ouvrant à f/2.0.

Pour le reste, le Huawei P20 Pro se montre aussi très alléchant. Le design est le même que celui de la plupart des smartphones de 2018, c’est-à-dire avec bordures incurvées et encoche. L’écran qui assure l’affichage est un OLED de 6.1 pouces, offrant une définition Full HD+ de 2160 x 1080 pixels. Côté performance, le mobile vise l’excellence avec son processeur Kirin 970, ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage interne. Si vous recherchez design, performance et photo irréprochable, c’est donc le mobile qu’il vous faut.

Samsung Galaxy Note 9

Le Samsung Galaxy Note 9 est la dernière phablette vedette du géant coréen. Il a été lancé au mois d’août 2018 sur le marché du haut de gamme. C’est un véritable flagship et, ce qui est sûr, c’est qu’il attirera encore du monde en cette année 2019. Les qualités qui lui sont associées sont en effet nombreuses et variées. Dès le premier coup d’œil, on se laisse déjà séduire par son design exceptionnellement élégant. Comme vous avez pu remarquer, Samsung ne s’est jamais laissé séduire par le design à encoche. Naturellement, on n’en voit pas ici. La firme a plutôt préféré garder son style incurvé habituel, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Au niveau de l’affichage, le Samsung Galaxy Note 9 fait bien la différence avec son grand écran Super AMOLED de 6.4 pouces, offrant une définition QHD+ de 2960 x 1440 pixels. Niveau performance, il s’en sort aussi très bien, grâce notamment au processeur Samsung Exynos 9810 qui l’équipe. Pour l’accompagnement, vous avez deux configurations au choix: 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

Tout cela est bien bon, mais comme nous nous intéressons ici à la photographie, nous allons désormais nous focaliser sur ce point. Le Samsung Galaxy Note 9 fait bien honneur à ses prédécesseurs, lesquels ont toujours su se classer dans le podium pour ce qui est des meilleurs photophones. Les composants proposés ici sont les mêmes que pour le Galaxy S9 Plus; le dos se pare ainsi d’une double caméra d’une résolution de 12 Mpx chacune. La différence se fait au niveau de l’objectif: celui de la première possède une ouverture variable (de f/1.5 à f/2.4) alors que l’objectif de la seconde est en revanche à ouverture fixe (f/2.4). Le tout bénéficie d’un coup de pousse sur le plan logiciel, lequel permet d’améliorer grandement la qualité de l’image et d’afficher de plus belles couleurs.

Enfin, la partie selfie est aussi excellente! Grâce à son capteur frontal de 8 Mpx, le Samsung Galaxy Note 9 est capable de réaliser des selfies sublimes, de quoi faire le plaisir des amateurs de réseaux sociaux.

Samsung Galaxy S9 et S9 Plus

Les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus ont été lancés plus tôt l’année dernière (mois de mars). Ils succèdent au Galaxy S8, lequel était excellent, mais présentait pas mal de défauts qui ont nui à sa réputation. Au niveau du design, le dernier flagship de la gamme S de la firme sud-coréenne est plutôt bien réussi. L’élégance se fait très bien remarquer et le design incurvé reste aussi séduisant qu’il l’était au début. À part cela, la finition est très bien travaillée, ce qui rend le smartphone encore plus irrésistible. Sinon, la partie fiche technique n’est pas mal non plus. À l’affichage, le Samsung Galaxy S9 se dote d’un écran Super AMOLED de 5.8 pouces, affichant avec une définition QHD+ de 2960 x 1440 pixels. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la qualité d’affichage sera satisfaisante! Mais on ne peut pas en dire moins du volet performance. Tout comme pour le Galaxy Note 9, le mobile cache sous son capot le processeur fait maison Samsung Exynos 9810. C’est une puce octa-core, rythmée jusqu’à 2.8 GHz et couplée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Avec une configuration pareille, le Samsung Galaxy S9 est en mesure de s’attaquer à toutes les tâches que vous lui confiez, quelle qu’en soit la nature.

Par ailleurs, pour la partie photo, on peut dire que les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus feront toujours partie des meilleurs smartphones en 2019. Pourquoi? Tout simplement parce que leur configuration est au top et qu’ils sont en mesure de prendre des images de haute qualité, quelles que soient les circonstances. Le fabricant a fait le choix d’un simple capteur photo, sa résolution étant de 12 Mpx avec un objectif pouvant passer physiquement d’une ouverture en f/1.5 à une ouverture en f/2.4. Le tout s’accompagne d’un flash double LED, de l’autofocus et d’un traitement HDR remarquable. Inutile de vous dire que la qualité photo est exceptionnelle. La précision est au rendez-vous et il en va de même pour la luminosité. Elle demeure excellente, quelles que soient les conditions de lumière dans lesquelles vous prenez vos photos et vidéos.

Enfin, pour les passionnés de selfies, le Samsung Galaxy S9 et S9 Plus dispose aussi d’absolument tout pour les satisfaire. Son capteur photo frontal est d’une qualité de 8 Mpx. Toutefois, il est très bien travaillé et vous offre le plaisir de capturer des clichés détaillés, lumineux et précis. La caméra est aussi excellente en mode portrait, avec possibilité d’appliquer le fameux effet bokeh.

Bref, voici quelques modèles de très bons photophones qui devraient vous garantir satisfaction en cette année 2019. La liste n’est pas ici exhaustive, mais elle vous donne une idée assez précise des smartphones avec les meilleurs capteurs photo du moment, surtout sur le marché du haut de gamme.