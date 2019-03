MWC 2019: le Huawei Mate 20 Pro sacré meilleur smartphone de 2018

C’est Huawei qui doit être contente!

Le Mobile World Congress 2019 s’est déroulé la semaine dernière (du 24 au 28 février) à Barcelone. C’était l’occasion pour de nombreux constructeurs mobiles de lever le voile sur leurs nouveaux produits et/ou présenter leurs futurs projets, mais comme chaque année, c’est également durant cet événement que le GSMA (consortium de constructeurs qui organise le salon) remet le prix du meilleur smartphone de l’an passé. Pour l’année 2018, le titre revient ainsi au Huawei Mate 20 Pro.

Le Huawei Mate 20 Pro détrône l’iPhone X d’Apple

Le Mate 20 Pro de Huawei était la grande star de la fin d’année 2018. Outre le design raffiné et soigné de ce smartphone haut de gamme, le mobile s’accompagne aussi d’une fiche technique hyper étoffée. Il est puissant et performant (SoC Kirin 980), endurant (batterie de 4 200 mAh) et très innovant. Le flagship de Huawei est aussi l’un des meilleurs photophones du moment (triple capteur photo au dos). Autant de qualités qui lui ont valu d’accéder au titre de meilleur smartphone de 2018.

Pour rappel, le prix revenait à l’iPhone X l’année dernière, mais apparemment, le géant chinois a cette fois-ci fait mieux que les autres et ses efforts ont été récompensés. Pour information, les iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T et Samsung Galaxy Note 9 étaient aussi dans la course, mais au final, le titre revient au Mate 20 Pro.

Du côté de Huawei, la nouvelle a été très bien reçue. «C’est la première fois qu’un smartphone Huawei remporte le prix international et important du MWC, et il a vaincu des appareils venant d’Apple, Google, Samsung et d’autres marques. […] Merci au GSMA pour cette reconnaissance du Mate 20 Pro. La série Mate 20 hérite des gènes innovants de Huawei et intègre de puissantes technologies de pointe pour offrir au consommateur une nouvelle expérience intelligente», s’est acclamé He Gang, président de la division mobile chez la firme chinoise.

Si le Huawei Mate 20 Pro vous intéresse, sachez que son prix se situe en ce moment entre 760 et 999 euros sur le marché.

Huawei peut être fier du titre qu’il vient de remporter, surtout qu’il a par le fait même réussi à battre les plus grands noms du domaine des smartphones!