Test du Huawei Mate 20 Pro

La concurrence est grande dans le monde des smartphones!

Depuis le deuxième trimestre de 2018, Huawei s’est hissé à la deuxième place des plus grands fabricants de smartphone au monde, devant Apple. Une place qu’il a su garder jusqu’à maintenant et peut-être pour les mois à venir. Au dernier trimestre de 2018, le géant chinois a levé le voile sur le Mate 20 Pro, un smartphone haut de gamme qui vient concurrencer les nouveaux iPhone d’Apple et le Galaxy Note 9 de Samsung. Après notre test, nous avons attribué la note de 4.5 étoiles à ce mobile. Découvrez pourquoi.

Design

Le Mate 20 Pro est un très joli smartphone. Si vous avez aimé le design hérité de l’iPhone X de 2017 (comme nous), celui du portable de Huawei vous plaira encore plus. La conception est sans compromis; les bordures sont joliment fines et incurvées sur les côtés et une petite épaisseur supplémentaire se laisse remarquer sur la bordure inférieure. En haut de l’écran se trouve une encoche noire, ce qui n’est pas une surprise puisque les smartphones de 2018 en sont quasiment tous équipés. Le rendu affiché est certes élégant et séduisant, bien qu’on regrette toutefois le fait qu’elle soit trop large. Mais le constructeur a une excuse: proposer une reconnaissance faciale 3D plus efficace. Au dos, le Huawei Mate 20 Pro s’affiche avec une belle finition en verre. Le bloc photo, contenant trois capteurs au total, se positionne en haut et au centre. Sinon, aucun scanner d’empreintes n’est ici visible. La raison? Huawei l’a placé sous l’écran, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Affichage

Samsung, Apple et LG sont souvent les constructeurs qui proposent les meilleurs affichages sur leurs smartphones, mais Huawei n’est pas en reste et il le prouve très bien avec son Mate 20 Pro. Ici, on a droit à un écran OLED, accusant une diagonale de 6.39 pouces. La définition proposée est de 3120 x 1440 pixels, pour une densité de 538 ppi. Bien entendu, les contenus du mobile sont restitués avec clarté et précision. La colorimétrie est au top, avec des blancs et des noirs profonds. La luminosité est aussi exemplaire et la dalle paraît bien contrastée. La lisibilité reste intacte même si on se trouve dans des endroits à forte luminosité. Bref, tout est parfait, sauf pour la résistance de l’écran, lequel se raye facilement.

Performance

Le Huawei Mate 20 Pro fait à coup sûr partie des smartphones les plus puissants du moment; une chose qui paraît tout à fait normale puisqu’il est propulsé par le Kirin 980, nouveau processeur gravé en 7 nm que la marque chinoise a lancé il y a peu de temps. La version que nous avons testée s’accompagne de 6 Go de RAM, mais pour votre information, il existe une déclinaison avec 8 Go de RAM sous le capot. Quoi qu’il en soit, le résultat obtenu avec notre version est satisfaisant. Le Mate 20 Pro est fluide et rapide, quelles que soient les tâches qu’on lui confie. Pour tester ses performances, nous avons lancé des jeux 3D, basculé en mode multitâche, mais rien à signaler. Ce téléphone est un vrai monstre. D’ailleurs, il s’accompagne d’un espace de stockage interne de 128 Go, de quoi permettre de stocker toutes ses données personnelles.

Logiciel

Le Huawei Mate 20 Pro fonctionne sous Android 9.0 Pie, ce qui est une excellente chose puisqu’il s’agit de la dernière mouture en date du système d’exploitation mobile de Google. Toutefois, la surcouche logicielle n’est pas vraiment au top! Pour l’interface utilisateur, le fabricant a bien évidemment ajouté EMUI 10, mais elle ne fait pas l’unanimité, surtout au niveau du design qui donne un aspect vieux et ancien. Il va donc falloir que Huawei travaille encore dessus pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs de ses produits.

Photo

Le Mate 20 Pro hérite du système à triple capteur photographique du P20 Pro, mais la configuration n’est pas du tout la même. Le dernier né bénéficie d’améliorations majeures: il propose à l’arrière un capteur principal de 40 Mpx avec un objectif ouvrant à f/1.7, il est épaulé par un capteur grand-angle de 20 Mpx et un capteur téléobjectif de 8 Mpx et le tout s’accompagne des éléments standards d’appui à la photographie, dont un double flash LED et un stabilisateur optique. Ces caractéristiques permettent de prendre des clichés lumineux et clairs, même en basse luminosité. Le Huawei Mate 20 Pro s’en sort aussi très bien en mode nocturne et se montre donc satisfaisant en tout point.

Autonomie

Le Huawei Mate 20 Pro possède un grand écran et est doté de composants puissants à l’intérieur du boîtier. Il est donc normal qu’il soit muni d’une grosse batterie de 4200 mAh. Elle est assez puissante pour tenir toute une journée sans finir à 0%, même en utilisation intensive. Sur ce point, le smartphone se démarque. D’ailleurs, sa technologie de recharge rapide est là pour donner un coup de pouce en cas de besoin.

Notre avis: le Huawei Mate 20 Pro est un excellent smartphone, que ce soit au niveau de la conception, de la performance, de la photo ou encore de l’autonomie. Le seul hic pour nous, c’est la surcouche logicielle qui a besoin d’un coup de jeune, mais une simple mise à jour provenant de la société pourrait tout corriger.

Comme vous pouvez le constater, Huawei mérite entièrement sa deuxième place des plus grands fabricants de smartphone au monde grâce à son tout nouveau Mate 20 Pro.