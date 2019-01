Xiaomi présente un smartphone pliable révolutionnaire

Cette année sera-t-elle celle de l’arrivée des smartphones pliables?

2019 s’annonce être une année de démonstration technologique pour les constructeurs mobiles. Chez LG, un smartphone enroulable à l’image de son téléviseur de la gamme Signature pourrait bien naître au deuxième semestre. Le constructeur chinois Vivo vient aussi de lever le voile sur l’Apex 2019, un smartphone assez unique en son genre puisqu’il est dénué de caméra frontale, de ports et de boutons physiques. Mais s’il y a un produit qui risque de marquer cette année 2019, c’est l’arrivée du smartphone pliable. Royole a déjà dévoilé un produit qui n’a pas vraiment convaincu, le Flexpai, à l’occasion du CES 2019 de Las Vegas et nous avons quelques réserves sur ce modèle. Samsung, quant à lui, se prépare également à officialiser son Galaxy F le 20 février prochain, aux côtés du nouveau Galaxy S10. Mais il semble qu’un autre acteur du marché est aussi parvenu à développer un prototype de smartphone pliable: Xiaomi.

Xiaomi a déjà son prototype de smartphone pliable

Vers le début de l’année, le leaker Evan Blass a mis en ligne une vidéo présentant un prototype de smartphone pliable. À ce moment-là, l’origine de la vidéo était encore inconnue et le leaker ne savait même pas de quel téléphone il s’agissait. Sans en être sûr, il avait tout simplement indiqué qu’il pourrait s’agir d’un produit de Xiaomi. Aujourd’hui, l’info semble se confirmer et on sait qu’il s’agit bel et bien du prototype de smartphone pliable de la marque chinoise. C’est le président du groupe lui-même, Lin Bin, qui a dévoilé l’appareil dans une vidéo et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très intéressant.

Un mécanisme à double-pli pour le smartphone pliable de Xiaomi

Le concept n’est pas le même que celui imaginé par Samsung et Royole. Dans la vidéo, le numéro un de Xiaomi manipule et présente les multiples facettes du téléphone avec écran flexible développé par son entreprise. Contrairement aux modèles présentés jusqu’ici, le smartphone pliable du géant chinois ne se plie pas au milieu. Le pliage se fait plutôt au niveau des côtés, gauche et droit, de sorte qu’on obtienne trois parties au final. En effet, le terminal mis en scène dans la vidéo présente un mécanisme à double-pli. Quand il n’est pas replié, on a une tablette à orientation portrait. Une fois les deux côtés repliés, on obtient en revanche un smartphone aux bords arrondis et avec une dimension standard, permettant de le prendre avec une seule main. Vous l’aurez compris, le smartphone pliable de Xaomi se plie vers l’extérieur, ce qui le différencie également du Galaxy F de Samsung.

À noter que pour le moment, il n’est pas encore sûr si la firme chinoise souhaite mettre ce produit sur le marché ou non. La production d’un tel smartphone requiert des compétences et des moyens conséquents. On ne dit pas que Xiaomi ne dispose pas de tous les moyens nécessaires, mais cela demeure un très beau concept. Sinon, le produit serait encore en quête de nom pour l’instant. Lin Bin pourrait l’appeler Xiaomi Dual Flex ou MIX Flex. Affaire à suivre!

Qu’en pensez-vous? La technologie des smartphones pliables vous intéresse-t-elle?