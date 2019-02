iPhone: vers une baisse des prix?

Aurons-nous enfin la chance de nous procurer un iPhone à un prix abordable?

2018 était une année plutôt compliquée pour Apple. Les ventes de ses iPhone ont baissé et la firme a perdu sa place de second constructeur mobile au monde au deuxième trimestre de l’année civile. On pouvait penser que la situation allait se rétablir au quatrième trimestre grâce à la sortie des nouveaux iPhone, mais, en raison de leurs prix toujours plus hauts et de leurs caractéristiques plus vraiment révolutionnaires, ça n’a pas été le cas; les derniers résultats trimestriels étaient catastrophiques. La firme n’a réalisé que 84.3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, alors que les prévisions pointaient entre 89 et 93 milliards de dollars.

Apple reconnaît le prix élevé des iPhone

Qu’est-ce qui a pu mener à de tels résultats? Sans surprise, la marque à la pomme évoque le marché chinois, qui n’a pas performé aussi bien que prévu. La société y a perdu du terrain et en seulement une année, son chiffre d’affaires dans le pays a régressé de 27%. Pourquoi? Tout d’abord à cause des relations économiques tendues entre la Chine et les États-Unis. Mais il ne faut pas non plus oublier les différentes crises auxquelles la marque californienne a dû faire face en 2018 dans ce pays. Dernièrement, elle s’est vue interdite de vendre certains modèles de ses iPhone en Chine suite à une plainte déposée par Qualcomm. Par ailleurs, la concurrence devient aussi de plus en plus féroce avec les constructeurs chinois. Huawei et Xiaomi en tête, ils continuent leur ascension, réduisant considérablement les parts de marché d’Apple, mais aussi de Samsung. Mais alors, l’iPhone est-il irréprochable?

La réponse est évidemment non! À en croire les derniers résultats trimestriels du géant californien, c’est le seul secteur qui souffre chez la société. Pour ses divisions services, une croissance de 19% a été enregistrée en 2018. Le même constat s’observe au niveau des iPad et des Mac, dont les revenus ont progressé respectivement de 16.8% et de 8.65%, alors que ces deux familles de produits faisaient figure de parents pauvres il y a encore peu de temps. Concernant les ventes d’iPhone, le chiffre d’affaires a en revanche baissé de 9.12 milliards de dollars en un an. Tim Cook, CEO d’Apple, évoque plusieurs raisons, dont le changement des taux de conversion, le manque de subventions des opérateurs et enfin, ce qui est plus plausible pour nous, le choix des utilisateurs qui préfèrent désormais garder leur appareil plus longtemps plutôt que d’investir tous les 12 ou 18 mois dans un appareil qui coûte le prix d’un ordinateur très correct. Le numéro 1 de la firme, successeur de Steve Jobs, reconnaît également le prix élevé des iPhone, un problème qui pourrait faire fuir les clients et ralentir les ventes.

Apple va réévaluer sa grille tarifaire

La firme de Cupertino est consciente que si elle continue dans cette voie, elle pourrait perdre une grande partie de ses clients. Elle est donc obligée de prendre des mesures et cela commence par une réévaluation de sa grille tarifaire, annonce Tim Cook. La société n’a pas toujours considéré les variations de la devise locale pour la détermination du prix de ses iPhone. Pour ses clients européens, par exemple, elle s’est longtemps contentée d’appliquer la conversion «$1 US = 1€», ce qui a été loin de plaire à tout le monde, mais cette pratique va être abandonnée. Apple va mettre un terme à la conversion brutale depuis le dollar US et fixer un prix à chaque marché. Normalement, le prix des iPhone devrait donc baisser, reste à savoir dans quels pays et dans quelles conditions.

Ne reste plus qu’à attendre que cette nouvelle grille tarifaire entre en vigueur pour voir si se procurer un nouvel iPhone vaut davantage la peine qu’avant!