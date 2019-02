La réalité virtuelle (VR) est-elle morte?

La réalité virtuelle n’aurait-elle provoqué qu’un fort enthousiasme de courte durée?

Nous avons très peu entendu parler de la réalité virtuelle en 2018, ce qui nous a menés à penser que cette technologie perdait du terrain et qu’elle allait peut-être disparaître du jour au lendemain, mais détrompez-vous! La VR n’est pas du tout morte! Au contraire, elle se porte plutôt bien en ce moment et les chiffres de ventes pour 2018 ne font que le confirmer.

Réalité virtuelle: les ventes en hausse en 2018

C’est le cabinet de recherche Superdata Research qui a fait part de l’information après avoir fait une étude sur les ventes de matériel de réalité virtuelle en 2018. Apparemment, le marché se porte bien, du moins par rapport à 2017 où les ventes ont un peu stagné. D’après le rapport du cabinet, les ventes ont dépassé les prévisions pour l’an passé. Le casque PlayStation VR se positionne en première place du podium des casques VR les plus vendus. Derrière lui se trouve, sans surprise, l’Oculus Go qui n’a été commercialisé qu’au mois d’avril 2018, mais qui semble avoir trouvé son public et s’est vendu en très grand nombre. Le Samsung Gear VR a quant à lui enregistré des ventes importantes. Toutefois, les chiffres dévoilent une régression progressive et une part de marché qui se réduit de trimestre en trimestre. De leur côté, le HTC Vive Focus et l’Oculus Rift se portent aussi pas mal, bien que le second se montre bien plus performant que le premier. Bref, malgré tous ces événements, les ventes des casques de réalité virtuelle ont enregistré une hausse de 30% comparée à celles de 2017. Pour cette année 2019, il est possible que cette tendance se poursuive.

Oculus Quest: le casque VR le plus populaire de 2019?

Quel casque de réalité virtuelle dominera le marché en 2019 Le PlayStation VR se positionnera sûrement en tête de liste, mais le grand gagnant sera probablement l’Oculus Quest si on en croit les prédictions de Superdata. L’accessoire pourrait, selon les estimations, se vendre jusqu’à 1,3 million d’unités. Pourquoi? Tout simplement parce qu’il présente un rapport qualité/prix pour le moins intéressant. Le casque de la filiale de Facebook promet des expériences haut de gamme alors que le prix affiché reste accessible à tous. L’Oculus est autonome et fonctionne correctement avec un PC proposant une configuration moyenne, ce qui joue pleinement en sa faveur. Du côté de la concurrence, le casque de VR Vive Focus de HTC se montre également plus ou moins intéressant, mais il a du mal à s’imposer sur le marché et peine à faire face au casque d’Oculus.

Enfin, il ne s’agit encore pour l’instant que de simples estimations, mais ces prédictions se basent sur une étude et une analyse de la situation du marché à certains moments qui permet de faire une projection sur l’avenir. D’ailleurs, les prédictions de ce genre ne sont jamais loin de la réalité. Ce qui est sûr, c’est que la réalité virtuelle est loin d’être morte!

Avez-vous déjà testé la réalité virtuelle? En êtes-vous devenu un fan?