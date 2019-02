Une nouvelle Switch plus compacte en préparation

Vous trouvez que votre Nintendo Switch manque un peu d’ergonomie et n’est pas assez bien maniable? Votre problème sera bientôt réglé!

Nintendo a récemment communiqué ses derniers résultats financiers. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les affaires marchent bien pour le géant japonais du jeu vidéo. La société a vendu beaucoup de titres. La console hybride Switch s’est aussi très bien écoulée et d’après les chiffres fournis par la marque, plus de 32 millions d’unités ont déjà été commercialisés depuis son lancement au mois de mars 2017. Cependant, le rythme a quelque peu ralenti ces derniers mois. Dans un premier temps, cela a obligé la firme à réduire ses estimations à 17 millions d’exemplaires vendus entre avril 2018 et mars 2019, contre 20 millions initialement, mais dans un second temps, Nintendo semble aussi avoir une autre solution au programme: proposer un nouveau modèle pour sa console.

Nintendo veut créer une Switch plus compacte et moins coûteuse

L’information nous vient du quotidien japonais Nikkei. En parcourant les derniers résultats financiers de Nintendo, ce dernier aurait découvert un élément indiquant que le géant japonais travaille actuellement sur une nouvelle version de sa console hybride Switch. En quoi sera-t-elle différente? Rien n’a encore été dévoilé en ce qui concerne les performances et les fonctionnalités. Toutefois, le nouvel arrivant serait proposé avec une dimension plus petite, donc plus maniable. Le quotidien ajoute également que cette déclinaison compacte de la Switch serait moins chère que le modèle actuel. Il n’a toutefois mentionné aucun prix.

L’info semble déjà être confirmée, mais il nous manque encore plusieurs détails concernant cette nouvelle console. Cela dit, bien que Nintendo ne va sûrement pas changer grand-chose, il est fort probable qu’il l’accompagne de quelques modifications et améliorations, lesquelles devraient améliorer encore plus l’expérience du joueur.

Il ne nous reste plus, donc, qu’à attendre la sortie de cette nouvelle Switch plus compacte, laquelle serait prévue pour cette année.