Google+ fera ses adieux le 2 avril prochain

Au revoir Google+!

Google l’a déjà annoncé et elle le confirme aujourd’hui via un courriel envoyé aux utilisateurs: «En décembre 2018, nous vous avons annoncé notre décision de mettre fin, en avril 2019, à la version grand public de Google+ en raison de sa faible utilisation et des difficultés liées à la gestion d’un produit qui réponde pleinement aux attentes de ses utilisateurs. Nous vous remercions d’avoir fait partie de l’aventure Google+. Ce message va vous expliquer les prochaines étapes, par exemple la marche à suivre pour télécharger vos photos et autres contenus.» Dès le 2 avril prochain, tous les comptes Google+ personnels seront donc supprimés. Si vous en avez un, il est encore temps de récupérer vos données personnelles pour les stocker dans un autre endroit.

Google vous conseille de récupérer vos données personnelles

Pour rappel, la firme de Mountain View a décidé d’abandonner son réseau social en raison de son manque de performance et de sa faible utilisation, mais la faille de sécurité qui a compromis les données personnelles de près de 500 000 utilisateurs y est également pour quelque chose. Bref, Google n’a trouvé aucune autre issue que de fermer son service et de se pencher sur autre chose (on ne sait pas encore quoi).

Mais avant la fermeture définitive, le réseau social vous donne encore la possibilité de télécharger et enregistrer vos photos et vidéos. «Les photos et les vidéos associées à ce service stockées dans vos albums archivés et publiées sur vos pages Google+ seront également supprimées. Pour conserver ce contenu, assurez-vous de le télécharger et de l’enregistrer avant avril. Notez que les photos et les vidéos sauvegardées dans Google Photos ne seront pas supprimées.» Pour connaître la procédure à suivre, il vous suffit de vous rendre à cette adresse.

Ne reste plus qu’à attendre de voir ce que Google nous réserve de nouveau!