Huawei Watch GT: à deux doigts de la perfection

La Huawei Watch GT, le nouveau gadget à avoir?

Huawei a connu une belle année 2018 grâce à ses smartphones ultras performants à prix agressif, mais le géant chinois du mobile s’active aussi sur le marché des montres connectées. Il en compte déjà pas mal de modèles dans son catalogue, si on ne cite que la Huawei Watch 2 Sport (2017). Vers la fin de l’année 2018, le groupe a voulu renouveler sa gamme en proposant la Huawei Watch GT. Comme principal argument, la smartwatch mise comme d’habitude sur un excellent rapport qualité/prix. Elle est proposée pour 199 euros (pour la version Sport) et s’accompagne d’une fiche technique bien étoffée. Mais saura-t-elle se mettre au niveau des références dans le domaine? La réponse dans le présent test.

Un design ultra chic

Pour interpeller les acheteurs, qu’y a-t-il de mieux que d’offrir un design séduisant? Sur ce point, la Huawei Watch GT se montre excellente! Son design ultra chic ne laissera que très peu de personnes indifférentes. La marque chinoise a décidé d’habiller son produit comme une montre à aiguilles classique. Cadran circulaire, deux imitations de couronnes de remontoir, bracelet en silicone (en cuir pour la version Classic)… Tout laisse penser qu’il s’agit d’une montre authentique, mais vous comme moi savons que ce n’est pas le cas! La Huawei Watch GT est bel et bien une montre connectée et pour preuve, elle se dote d’un écran OLED tactile en couleur de 1,39 pouce qui affiche en 454 x 454 pixels, ce qui amène à une densité de 326 ppp. Bien entendu, la précision est au rendez-vous et la dalle reste lumineuse et lisible, même en plein soleil. Niveau ergonomie, cette montre connectée est aussi plus que convenable. Elle est assez légère (46 grammes) et son bracelet en silicone assure un contact doux et confortable avec la peau. Aucun souci, donc, pour tous ceux qui aiment porter leur montre toute la journée et lors de leurs activités sportives.

Une interface épurée et intuitive

La Huawei Watch GT est dépourvue de bague circulaire, ce qui peut être décevant quand on sait que celle-ci permet de naviguer plus facilement sur la montre. La smartwatch tente de cacher ce petit défaut en proposant, dans un premier temps, un écran tactile capacitif très réactif, mais la nouvelle interface, plus épurée et intuitive, change également tout. En effet, tout comme le géant coréen Samsung, Huawei a préféré tourner le dos à WearOS. La firme propose, avec sa nouvelle montre connectée, un système d’exploitation maison: LiteOS. Il va droit à l’essentiel et saura très bien convenir aux utilisateurs qui n’aiment pas trop les fioritures. Le nouvel OS est plus léger, plus simple et propose une navigation facile et fluide. L’appui sur le bouton d’en haut vous permet de retourner à l’écran d’accueil, alors que le bouton inférieur donne en revanche accès au menu de sélection de l’activité physique. Il suffit d’appuyer ensuite sur ce deuxième bouton pour lancer l’activité choisie. Bref, tout paraît si simple et intuitif que même les débutants s’y retrouveront facilement.

Des fonctionnalités ultras complètes

La Huawei Watch GT est une montre connectée hyper équipée. À l’intérieur de son boîtier en acier inoxydable se cachent divers composants de qualité, à commencer par un SoC ARM Cortex-M4. La puce est ici couplée avec 16 Mo de RAM et 128 Mo de stockage. Certes, ce n’est pas le top du top quand on parle d’une configuration matérielle pour smartwatch. Toutefois, Huawei a fait un très bel effort d’optimisation sur la partie logicielle afin de rendre sa montre véloce et rapide. Sinon, de nombreux capteurs y sont également intégrés: cardiofréquencemètre, traqueur de sommeil, podomètre, accéléromètre et puce GPS. L’exploitation de chacun de ses capteurs permet à la Huawei Watch GT de proposer de nombreuses fonctionnalités pratiques et utiles pour le sport. On citera à titre d’exemple le suivi des activités, l’entraînement, l’analyse du sommeil, le calcul de la distance parcourue et du nombre de pas, la météo, la mesure du rythme cardiaque et bien d’autres encore. À noter que pour toutes ces fonctions, la Huawei Watch GT affiche une très grande précision et n’a clairement rien à envier aux autres modèles concurrents.

Une autonomie au top

L’autonomie fait certainement partie des plus grands atouts de la Huawei Watch GT. Sur ce point, elle présente un résultat bien au-dessus des meilleures montres connectées du moment. Grâce à sa grosse batterie de 420 mAh, elle peut en effet tenir jusqu’à plusieurs jours pour une utilisation quotidienne et intensive (7 jours durant notre test), mais cette endurance exceptionnelle s’explique aussi par la légèreté du système d’exploitation de la montre, sans oublier la technologie d’affichage OLED, réputée pour être peu énergivore.

Notre avis : Pour notre part, la Huawei Watch GT est une excellente montre connectée. On peut dire que c’est une très bonne affaire pour tous ceux qui désirent s’offrir une smartwatch haut de gamme à petit prix.