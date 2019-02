Avis et test sur le Dell XPS 13

Si vous êtes à la recherche d’un des meilleurs ordinateurs portables sur le marché, vous l’avez trouvé!

Le Dell XPS 13 intègre le classement des meilleurs ordinateurs portables chaque année. 2016, 2017, 2018; les différents modèles proposés ont toujours su conquérir le cœur des utilisateurs et cette nouvelle année 2019 ne fera bien entendu pas exception. Le nouveau XPS 13 fait bien honneur à ses prédécesseurs en proposant un design toujours aussi séduisant et une fiche technique qui évolue d’année en année.

Conception

Dell n’a pas changé beaucoup de choses par rapport au design. Le nouveau Dell XPS 13 reprend en grande partie les codes design de son prédécesseur et ce n’est pas pour nous déplaire. L’appareil se montre toujours aussi élégant avec, notamment, des angles courbés et une belle finition en aluminium anodisé. L’aspect PC portable se fait également très bien ressentir, tout comme l’orientation Pro. L’ordinateur portable est tout aussi fin et léger que le modèle de l’année dernière.

Bref, à l’extérieur, on ne voit pas beaucoup de changement. Le constructeur américain semble vouloir préserver le secret du succès de son laptop et quand on ouvre l’ordinateur, c’est également la même configuration et le même style que l’an dernier. Le Dell XPS 13 (2019) présente un clavier bien travaillé, avec un matériau noble (fibre de carbone) afin de garantir un toucher plus doux et plus confortable. Les touches utilisées sont en outre de type magnétique, ce qui assure une meilleure réactivité et qualité de frappe. Sinon, le trackpad est, comme pour les versions précédentes, classique et confortable à utiliser.

Enfin, l’autre changement notable que l’on remarque ici concerne la webcam. Celle du tout nouveau Dell XPS 13 mesure 2,25 mm et se place au-dessus de l’écran, ce qui est nettement plus pratique. D’ailleurs, elle n’est pas seulement plus petite, elle devient aussi plus performante grâce à un capteur grand écran 720p, associé à quatre microphones distants pour activer Cortana ou Alexa à distance.

Affichage

La version précédente du Dell XPS 13 proposait un affichage excellent et de très haute qualité; il n’y a donc aucun intérêt pour Dell de le changer. Il a gardé la même configuration et offre les mêmes performances, ce qui est en soi une très bonne chose. Ici, on a donc un écran IPS non tactile de 13,3 pouces, affichant avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il convient de préciser qu’un autre modèle avec dalle 4K et tactile est aussi proposé. Comme chaque année, les bordures deviennent de plus en plus fines. Une conception qui contribue à apporter du charme et de l’élégance à l’appareil, mais la finesse des lunettes améliore aussi l’expérience de visualisation. Sinon, l’écran du Dell XPS 13 est excellent en tout point! La luminosité est élevée et l’écran est bien contrasté, ce qui permet une bonne visualisation des détails et une grande lisibilité, même en plein soleil. À part tout cela, la colorimétrie est aussi excellente, la dalle restituant fidèlement les couleurs. Bref, ce PC portable présente l’un des meilleurs écrans du moment et saura très bien plaire aux professionnels, que ce soit pour afficher des applications de bureau ou des clips vidéo.

Performances

Le Dell XPS 13 est disponible en quatre configurations différentes. Le modèle basique, et le moins cher (889 dollars américains), est propulsé par un processeur Intel Core i3 de 8e génération, lequel est ici couplé avec 4 Go de mémoire DDR3 de 2 133 MHz et un SSD PCIe de 128 Go. La déclinaison la plus sophistiquée et la plus chère (2 609 dollars américains) s’accompagne en outre d’un processeur Intel Core i7, un quadcore de 8e génération ultra puissant. Il est épaulé par 16 Go de RAM et un SSD PCIe de 2 To. Les deux s’annoncent excellents et performants, mais le modèle que nous avons testé adopte une autre configuration.

En effet, nous avons eu l’occasion de tester le Dell XPS 13 animé par le processeur Intel Core i5, couplé avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Les tests ont montré des performances élevées, avec une certaine rapidité et efficacité dans le traitement de diverses tâches bureautiques exigeant une importante puissance de calcul. Le laptop se prête aussi très bien à l’édition de photo et vidéo et ne montre aucun signe de ralentissement. L’ordinateur fait donc très bien son travail et se positionne parmi les PC portables les plus performants du moment.

Autonomie

Le Dell XPS 13 (2019) connaît une nette amélioration au niveau de l’autonomie. Pour la version la plus haut de gamme avec écran 4K, Dell annonce une autonomie allant jusqu’à 12 heures d’utilisation intensive. Durant nos tests, la version avec écran Full HD a en revanche réussi à tenir jusqu’à 18 heures en usage intensif, ce qui est largement mieux comparé à ce que fait le modèle de 2018.

Notre avis: Pour notre part, le Dell XPS 13 2019 garde son statut de toujours et reste l’un des meilleurs PC portables du moment. Design, performance, autonomie; l’évolution se fait ressentir et le produit donne clairement envie.