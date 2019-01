Découvrez toutes les meilleures commandes vocales à essayer avec Alexa

Pourquoi faire quelque chose nous-mêmes quand Alexa peut le faire à notre place grâce à certaines des meilleures commandes vocales?

Alexa, l’assistante vocale d’Amazon, parle français depuis peu. Bien évidemment, nous sommes nombreux à vouloir la tester. Il s’agit tout de même de l’assistante la plus performante et la plus prisée sur le marché. Elle intègre un grand nombre de fonctionnalités, à la fois variées et intéressantes; de quoi vous permettre d’en tirer pleinement profit et de faciliter votre vie au quotidien. Si vous vous apprêtez à l’utiliser pour la première fois, à travers l’enceinte connectée par exemple, sachez qu’il existe des commandes vocales préinstallées qui vous permettent d’interagir facilement avec Alexa et il y en a beaucoup. Dans cet article, nous nous limitons à vous fournir les meilleures, celles que vous pouvez le plus utiliser dans votre vie de tous les jours.

Les commandes de base pour contrôler Alexa

Il s’agit d’une liste de commandes courtes qui vous permettent de gérer et piloter Alexa:

- Alexa, aide

- Alexa, muet

- Alexa, non muet

- Alexa, stop

- Alexa, plus fort

- Alexa, moins fort

- Alexa, mets le volume plus fort

- Alexa, mets le volume moins fort

- Alexa, volume [1 à 10]

- Alexa, active [compétence]

- Alexa, désactive [compétence]

- Alexa, ouvre [compétence]

Vocabulaire et définitions

Bien qu’elle ne parle français que depuis peu, Alexa peut aussi vous aider à améliorer et enrichir votre vocabulaire. Pour la solliciter, vous pouvez vous servir des commandes suivantes:

- Alexa, quelle est la définition de [mot]?

- Alexa, comment épelles-tu [mot]?

- Alexa, trouve-moi un synonyme de [mot]

- Alexa, quel est l’opposé de [mot]?

- Alexa, qu’est-ce qui rime avec [mot]?

- Alexa, quel est le mot le plus long en français?

- Alexa, donne-moi un palindrome

Tâches et activités à faire

Avec Alexa, il n’est plus nécessaire d’utiliser une application smartphone pour lister les choses que vous devez faire et vous les rappeler par la suite. L’assistante intelligente vous aide à tout faire. Il suffit de dire les mots magiques:

- Alexa, ajoute [aller faire les courses] à ma liste de tâches

- Alexa, crée une liste appelée [courses]

- Alexa, je dois prendre rendez-vous chez [le médecin]

- Alexa, crée une liste de tâches

- Alexa, ajoute [des œufs] à la liste de courses

- Alexa, je dois acheter [de la lessive]

- Alexa, rappel.

- Alexa, rappelle-moi de vérifier le four dans [15 minutes]

- Alexa, quels sont les rappels pour [ce weekend]?

- Alexa, quels rappels ai-je dans [demain]?

Calculs et mathématiques

Alexa vous aide aussi dans les calculs de tout genre. Si vous avez besoin de calculer quelque chose, il n’est plus nécessaire de perdre du temps à chercher et manipuler un calculateur. Les simples commandes vocales suivantes suffisent:

- Alexa, combien font [nombre] plus [nombre]?

- Alexa, combien font [nombre] moins [nombre]?

- Alexa, combien font [nombre] fois [nombre]?

- Alexa, combien font [nombre] divisé par [nombre]?

- Alexa, combien fait [nombre] au carré?

- Alexa, quelle est la racine carrée de [nombre]?

- Alexa, combien fait [nombre] au cube?

- Alexa, combien fait [nombre] puissance [nombre]?

- Alexa, factoriel de [nombre]

- Alexa, combien y a-t-il de [unités] dans [nombre] [unité]?

- Alexa, combien fait 3% de [nombre]?

- Alexa, est-ce que [nombre] est un nombre premier?

- Alexa, combien vaut Pi à [nombre] décimales près?

- Alexa, divise par zéro

Actualités

Alexa vous lit aussi les nouvelles. Pour vous mettre à l’affût des actualités, utilisez les commandes qui suivent avec votre assistante vocale:

- Alexa, quelles sont les nouvelles?

- Alexa, donne-moi des actualités

- Alexa, quoi de neuf?

- Alexa, qu’est-ce qu’il se passe dans le monde?

Réveil et minuteur

Plus de place au retard si vous avez Alexa comme compagnie. Les commandes suivantes vous permettent de configurer le réveil et le minuteur:

- Alexa, mets une alarme pour [heure]

- Alexa, réveille-moi à [heure du matin/soir]

- Alexa, mets une alarme récurrente pour [les jours de la semaine] à [heure]

- Alexa, minuteur

- Alexa, mets un minuteur de [15 minutes]

- Alexa, mets un minuteur [pizza] de [20 minutes]

- Alexa, mets un deuxième minuteur de [5 minutes]

- Alexa, combien de temps reste-t-il au minuteur [pizza]?

- Alexa, annule le minuteur [pizza]

- Alexa, annule [le minuteur de 15 minutes]

- Alexa, quels sont les minuteurs en cours?

- Alexa, quelle est la prochaine alarme?

- Alexa, annule l’alarme pour [heure]

- Alexa, snooze

- Alexa, quand ont lieu [les vacances] cette année?

Musique et médias

Livre, musique, artiste… Alexa vous donne accès à tous les titres et morceaux que vous souhaitez écouter depuis différentes plateformes. Voici les commandes vocales à utiliser pour casser le silence:

- Alexa, lance une musique

- Alexa, joue du [artiste]

- Alexa, joue du [artiste] dans [pièce]

- Alexa, joue du [artiste] de partout

- Alexa, lance un morceau de [artiste]

- Alexa, joue le dernier album de [artiste]

- Alexa, joue la musique qui fait [paroles]

- Alexa, joue de la musique pour [dîner]

- Alexa, joue de la musique pour [activité]

- Alexa, joue de la musique pour [état émotionnel]

- Alexa, joue la musique du jour

- Alexa, joue [ex. du blues pour m’endormir]

- Alexa, lance Spotify

- Alexa, lance [station de radio] sur TuneIn

- Alexa, mets une minuterie de sommeil pour dans [minutes]

- Alexa, arrête la musique dans [minutes]

- Alexa, qui chante cette chanson?

- Alexa, qui chante [titre de la chanson]?

- Alexa, qui fait partie du groupe [nom du groupe]?

- Alexa, en quelle année est sortie l’album [album] de [artiste]?

- Alexa, quel titre de [artiste] est le plus populaire?

- Alexa, lance l’album [Best of Bob Dylan]

- Alexa, lance un extrait de [artiste]

- Alexa, cherche [morceau ou album] de [artiste]

- Alexa, lance le morceau que je viens d’acheter

- Alexa, pouce en bas

- Alexa, c’est quoi cette musique?

- Alexa, active le mode aléatoire

- Alexa, désactive le mode aléatoire

- Alexa, active la boucle

- Alexa, joue Spotify

- Alexa, pause

- Alexa, suivant

- Alexa, précédent

- Alexa, arrête la musique dans [ex. la cuisine]

- Alexa, musique suivante dans [ex. le bureau]

- Alexa, recommence

- Alexa, lis mon livre Kindle

- Alexa, reprends la lecture de mon livre

- Alexa, chapitre suivant/précédent

- Alexa, lis-moi [titre] sur Audible

- Alexa, lis [titre]

- Alexa, lis le livre [titre]

- Alexa, balance un beat

- Alexa, what does the fox say?

- Alexa, how much is that doggy in the window?

- Alexa, hello it’s me.

- Alexa, qui est ton [Beatle] préféré?

- Alexa, quel est ton morceau de [artiste] préféré?

- Alexa, quel a été le premier album de [artiste]?

- Alexa, qui est le chanteur de [groupe]?

- Alexa, are you down with O.P.P.?

- Alexa, j’aime ce morceau

- Alexa, who put the bop in the bop sha bop sha bop?

Comme vous pouvez le constater, grâce à ces nombreuses commandes vocales disponibles, Alexa peut réellement vous être d’une aide précieuse au quotidien. Lâchez tout et laissez Alexa faire le travail à votre place!