Nissan LEAF e+: déjà 3000 précommandes en Europe

Voici venu le moment de prendre le virage vert avec une première voiture entièrement électrique!

La Nissan LEAF e+ 3.ZERO n’est pas encore disponible en vente, mais apparemment, la berline 100% électrique semble avoir trouvé son public en Europe. Dévoilée il y a quelques semaines, la nouvelle version du véhicule électrique le plus vendu au monde compte déjà pas moins de 3000 précommandes. Pourtant, il convient de rappeler que seulement 5000 unités seront commercialisées dans le vieux continent. Pour tous ceux qui désirent encore s’en offrir une, il ne faudra donc pas tarder.

Nissan LEAF e+ a séduit l’Europe, mais surtout la Norvège

Sans surprise, c’est en Norvège que la Nissan LEAF e+ 3.ZERO compte le plus grand nombre de réservations. Le pays compte en effet à lui seul près de la moitié des précommandes et c’est tout à fait normal quand on sait que la Nissan LEAF y a été le véhicule le plus vendu l’année dernière, toutes catégories confondues.

À noter que si la Nissan LEAF e+ 3.ZERO suscite autant l’engouement, c’est avant tout grâce à ses caractéristiques haut de gamme. La voiture est améliorée aussi bien au niveau des performances que des options. La motorisation est plus puissante, avec une puissance maximale de 215 ch et un couple de 340 Nm. La puissance de la batterie a aussi été revue et désormais, elle propose une autonomie allant jusqu’à 385 km (+40%), ce qui devrait permettre d’aller encore plus loin pour une seule charge.

Enfin, la Nissan LEAF e+ 3.ZERO reste intéressante et alléchante au niveau des technologies. ProPilot, e-Pedal, dispositif de prévention et alerte de franchissement de ligne; le véhicule est bien équipé pour garantir une conduite sûre et confortable aux conducteurs. Une technologie de freinage d’urgence intelligent avec détection piétons est aussi de la partie, sans oublier les dispositifs mis en place pour surveiller les angles et le système d’alerte anticollision arrière.

Inutile de dire que si le premier modèle de voiture électrique du constructeur automobile vous intéressait, il n’y a aucune raison pour que vous boudiez votre plaisir plus longtemps puisque la nouvelle Nissan LEAF e+ 3.ZERO sera encore plus performante!