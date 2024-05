Lords of the Fallen arrive sur le Game Pass

Selon les sources de eXputer, le jeu d’action RPG Lords of the Fallen sera bientôt disponible sur le Game Pass. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs qui attendaient une occasion de découvrir ce titre sans avoir à l’acheter individuellement.

Lords of the Fallen a reçu un suivi attentif depuis sa sortie, avec des mises à jour régulières pour améliorer le contenu, l’optimisation, l’équilibrage et les options de jeu. Plus récemment, une mise à jour majeure a été déployée, spécialement dédiée aux New Game Plus (NG+) avec l’ajout de nouveaux modificateurs.

Cette arrivée sur le Game Pass permettra à un plus grand nombre de joueurs de découvrir ou redécouvrir ce jeu d’action RPG exigeant, qui offre une expérience immersive dans un univers sombre et fantastique. La disponibilité dans le Game Pass devrait être confirmée pour la dernière semaine de mai.