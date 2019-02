Pas de smartphone pliable pour Apple: les inquiétudes de Steve Wozniak

Apple serait-elle en train de prendre un retard considérable sur ses concurrents?

2019 devrait mettre en avant deux principales tendances pour les smartphones: la 5G et l’écran pliable. Les premiers téléphones 5G ont montré le bout de leur nez au Mobile World Congress qui se déroule en ce moment à Barcelone. Il en va de même pour les smartphones pliables! Samsung a présenté son Galaxy Fold beaucoup plus tôt, le 20 février dernier. Huawei a en revanche attendu l’événement mobile de l’année pour dévoiler son Mate X. Quoi qu’il en soit, les deux produits sont bien là et on peut dire qu’ils tiennent bien leur promesse; un progrès qui inquiète toutefois Steve Wozniak puisqu’Apple n’a toujours pas de smartphone pliable.

Steve Wozniak rêve d’un iPhone pliable

Le cofondateur d’Apple est assez inquiet de la position actuelle de son entreprise par rapport à la nouvelle tendance de smartphone pliable. À l’occasion d’une interview accordée à Bloomberg TV, Steve Wozniak a indiqué avoir peur que la firme soit dépassée par la concurrence. «Apple est depuis longtemps un leader dans plusieurs domaines, tels que le capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale et le paiement facile via smartphone», déclare-t-il dans son interview. Il ajoute néanmoins que la marque à la pomme «n’est pas leader dans un domaine comme le smartphone pliable, et cela m’inquiète, car je veux vraiment un smartphone pliable». En effet, cette technologie ferait partie de celles qui l’intéressent particulièrement.

Mais au fait, où en est Apple actuellement concernant les smartphones pliables? Eh bien, il est pour le moment difficile de la situer, d’autant plus que la firme n’a encore rien communiqué à ce sujet. On sait toutefois qu’elle y pense puisqu’il n’y a pas longtemps, le géant californien a mis à jour un brevet qu’il a déposé initialement en 2011 et justement, le document parle d’un appareil pliable, capable de se plier de l’intérieur et de l’extérieur. On ne sait toutefois pas si Apple pense le concrétiser un jour ou non. En attendant, les choses s’accélèrent chez la concurrence. Après le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X de Huawei, Xiaomi ne devrait pas tarder à dévoiler le sien.

Apple serait-elle dépassée? La marque à la pomme saura-t-elle revenir dans la course en nous présentant un smartphone pliable dans un avenir proche? On est impatient de le savoir!