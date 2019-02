Sortie du Galaxy Fold: Samsung dévoile son smartphone pliable

Amateurs de technologie et de gadgets électroniques, Samsung vous gâte cette année!

Comme prévu, Samsung a levé le voile sur son smartphone pliable lors de sa conférence Unpacked 2019 à San Francisco, le 20 février dernier. Il ne s’agissait pas réellement de la star de l’événement, lequel était plutôt consacré au Galaxy S10, mais ce bijou technologique, baptisé finalement Galaxy Fold (exit Galaxy F et Galaxy X), était très attendu par les fans et observateurs, d’autant que le soi-disant premier téléphone pliable présenté par Royole au CES 2019 à Las Vegas était peu encourageant.

Le Galaxy Fold: une révolution pour les smartphones?

«Le Galaxy Fold est une révolution, pas seulement parce qu’il répond aux sceptiques qui disent que tout ce qui est possible a été fait et que l’ère de l’innovation du téléphone intelligent est terminée, dans un marché saturé. Nous sommes là pour dire qu’ils ont tort» a déclaré DJ Koh, responsable de la division mobile chez Samsung, lors de la présentation du smartphone pliable à San Francisco. Mais s’agit-il vraiment d’une révolution en soi? Bien que de nombreuses personnes ne soient pas encore totalement convaincues de l’intérêt d’un smartphone pliable, on peut dire que oui, c’est bel et bien une révolution.

Le Galaxy Fold a pour ambition d’offrir aux utilisateurs un téléphone léger et rempli de fonctionnalités pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou encore travailler partout où ils se trouvent. Ce smartphone pliable est très bien optimisé pour remplir ces fonctions. Le géant coréen parle d’un grand écran qui sera utile pour visionner des films et lancer d’autres applications en même temps. L’appareil est en effet suffisamment puissant pour gérer jusqu’à trois applications simultanément. Samsung déclare aussi avoir travaillé avec Google pour optimiser la partie logicielle du terminal puisqu’il fonctionne sous Android. Les applications populaires à l’instar de Facebook et YouTube ont aussi été optimisées pour bien fonctionner avec les deux écrans et offrir davantage de possibilités.

À noter que l’écran du Galaxy Fold mesure 7,3 pouces quand il est entièrement déplié. Une fois plié, on obtient en revanche un smartphone compact d’une diagonale de 4,6 pouces et qui peut se tenir en une seule main.

Si ce smartphone révolutionnaire vous intéresse, sachez qu’il sera disponible aux États-Unis dès le 26 avril prochain. Pour le prix, il faudra débourser $1 980 US.

Certes, le nouveau Samsung Galaxy Fold sera offert à un prix plutôt élevé, mais on ne doute pas que son prix soit justifié!