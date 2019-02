Nouveau Samsung Galaxy S10 : fiche technique

Le nouveau Samsung Galaxy S10 s’en vient et on est plus qu’excités!

On s’approche de plus en plus de l’événement de Samsung, certainement le plus important de cette année. Pour rappel, le géant coréen nous donne rendez-vous le 20 février prochain pour lever le voile sur son nouveau Galaxy S10. Sauf surprise, 4 variantes devraient y être présentées: le Galaxy S10E ou Lite, le Galaxy S10 et le Galaxy S10+. Une version 5G et plus haut de gamme devrait compléter le lot. Ça reste à confirmer, mais les rumeurs parlent d’un Galaxy S10 X, connu pour le moment sous le nom de code «Beyond X». Bien que ces modèles ne soient pas encore officiels, les différentes rumeurs et fuites nous ont permis de reconstituer une partie de leur fiche technique et le moins que l’on puisse dire, c’est que Samsung va proposer du lourd.

Nouveau design, nouvel écran et scanneur d’empreintes sous l’écran

Le Galaxy S10 marquera l’arrivée d’un nouveau design chez Samsung. Pour rappel, le fabricant a présenté sa nouvelle génération d’écran «Infinity Display» en novembre dernier et son intégration devrait influer sur le design du smartphone. Pour son nouveau flagship, la firme sud-coréenne devrait proposer un design full borderless sous la base de l’écran Infinity-O. À l’image du Galaxy A8s, les nouveaux Galaxy S10 devraient en effet intégrer un écran AMOLED avec un petit trou percé sur le coin supérieur de l’écran pour abriter la caméra frontale. Pour le moment, la définition et la résolution ne sont pas connues, mais ces nouveaux smartphones haut de gamme devraient afficher en QHD+ tout comme leurs prédécesseurs. Sinon, les Galaxy S10 et S10+ devraient embarquer un lecteur d’empreintes digitales par ultrason sous l’écran. Le S10E se contenterait quant à lui d’un scanneur d’empreintes optique sur la tranche.

Des composants ultras puissants sous le capot

Les Galaxy S10 s’annoncent exceptionnels au niveau du design, mais ils n’en demeurent pas moins surprenants sous le capot. Ces mobiles devraient intégrer le nouveau processeur maison Exynos 9820 en Corée et en Chine et le Snapdragon 8150 de Qualcomm aux États-Unis. Ce sont tous les deux des puces octa-core ultra haut de gamme et très puissantes. Pour le cas particulier de l’Exynos 9820, une puce NPU dédiée à l’intelligence artificielle devrait être de la partie. Sinon, chaque processeur devrait être couplé avec 8 Go de RAM LPDDR4X et un stockage eUFS de 1 To. Le tout sera alimenté par une puissante batterie (dont on ne connait pas encore la puissance) et tournera sous Android 9.0 Pie, lequel servira de base à la toute nouvelle interface Samsung One UI.

Des capteurs photo haute performance

Enfin, pour le volet photographique, le Galaxy S10 devrait aussi frapper fort. Le S10E devrait proposer trois capteurs photo au total, dont un à l’avant et deux à l’arrière. Le Galaxy S10 classique bénéficierait quant à lui de 4 capteurs, dont un devant et trois au dos. Enfin, pour la version Plus, Samsung pourrait proposer 5 capteurs photo, soit deux devant et trois derrière.

En attendant l’événement Samsung du 20 février qui nous dévoilera tout ce qu’on veut savoir sur les nouveaux smartphones de la firme, on ne peut que rêver à toutes les caractéristiques incroyables qui nous seront offertes!