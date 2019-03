On a enfin des noms!

Ce n’est plus un secret. Tout le monde sait que Facebook collecte les informations personnelles de ses utilisateurs afin de faire de la publicité ciblée. Cela correspond à son modèle économique et personne ne s’en est vraiment plaint, jusqu’à ce qu’on sache que le réseau social partage ces données avec d’autres sites Internet et applications, ou qu’il les utilise pour des causes peu louables. Le scandale Cambridge Analytica a permis de mettre en lumière tous ces faits. Après celui-ci, le géant américain du Web a encore été mêlé à des affaires pas très nettes, concernant notamment une gestion opaque des données personnelles de ses utilisateurs. Et maintenant, on nous apprend que Facebook recevait aussi des informations sensibles et intimes de la part d’applications tierces, à l’insu de leurs utilisateurs.

Des applications qui envoient des données à l’insu des utilisateurs

C’est une enquête menée par Le Wall Street Journal qui a permis de révéler au grand jour ce transfert de données entre Facebook et diverses applications tierces. Ici, il ne s’agit pas des données classiques comme les adresses mail, les noms, les dates de naissance, etc. On parle plutôt ici d’informations plus personnelles et plus intimes (calendrier de menstruations, poids, données bancaires…). Et bien évidemment, ces transferts se faisaient sans le consentement des utilisateurs de ces applications. Certains d’entre eux ne sont même pas membres de Facebook.

Dans son enquête, le quotidien américain parle de 70 applications iOS et Android, mais au final, 11 d’entre elles ont été prises la main dans le sac après les tests effectués par le journal. Les voici toutes avec leur version française selon la liste fournie par le quotidien français Le Monde:

Flo Period & Ovulation Tracker («Flo: date de règles» en France)

Weight Loss Fitness by Verv («Perte de poids Fitness by Verv» en France)

Lose It! («Lose It! Compteur de calorie» en France)

GetFit: Home Fitness & Workout («GetFit: Fitness à la maison» en France)

Instant Heart Rate: HR Monitor («Fréquence Cardiaque» en France)

Breethe: Sleep & Meditation («Breethe – Médiation & Sommeil» en France)

Trulia Real Estate: Find Homes (même nom en France)

BetterMe: Weight Loss Workouts (même nom en France)

BetterMen: Fitness Trainer (inaccessible en France)

Realtor.com Real Estate Search (inaccessible en France)

Glucose Buddy (inaccessible en France)

La bonne excuse de Facebook

Par rapport à cette révélation, certaines des entreprises propriétaires des applications citées plus haut ont rapidement réagi en indiquant vouloir limiter le nombre d’informations envoyées au réseau social. De son côté, Facebook a déclaré que «partager des informations via des applications sur votre iPhone ou votre appareil Android correspond à la façon dont fonctionne la publicité mobile et c’est une pratique habituelle dans ce secteur». Voulant rassurer les utilisateurs, la société a aussi affirmé contrôler les informations recueillies et supprimer celles qui sont très sensibles.

Avec tous ces dérapages au sujet des données personnelles de ses abonnés, c’est à se demander si Facebook arrivera un jour à regagner notre confiance, mais il en va de même pour ces applications tout aussi coupables que le désormais moins populaire réseau social.