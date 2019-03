OneWeb: les six premiers satellites en orbite

Et c’est un départ pour l’Internet par satellites!

La connexion par fibre optique est excellente, mais elle ne peut pas couvrir toutes les zones, aussi bien terrestres que maritimes. OneWeb semble avoir trouvé la solution pour corriger ce petit problème: se lancer dans l’Internet par satellite. La start up britannique a déjà mené de longues études, expériences et simulations pour rendre possible son projet et apparemment, elle n’est plus si loin du but.

Six satellites envoyés en orbite

C’est le mercredi 27 février dernier que OneWeb a lancé ses premiers satellites en orbite. Ils ont été lancés depuis le Centre spatial européen de Kourou, en Guyane. Pour les envoyer, la société s’est servie d’une fusée russe Souyouz, laquelle s’est chargée de les placer en orbite à 1 000 km d’altitude.

À noter que ces 6 satellites ne font pour le moment qu’office de prototypes. La start up prévoit encore en envoyer des centaines, mais pour que cela puisse se produire, il faudra que les premiers tests soient concluants. Jusqu’ici, tout semble se dérouler sans problème. Les premiers satellites envoyés sont bien en place et devront envoyer des signaux vers la terre. Si tout se passe bien, la constellation de OneWeb devrait être complétée d’ici la fin de l’année. En effet, l’entreprise prévoit une fréquence de lancement de 36 satellites par mois. Normalement, 648 satellites devraient suffire pour entourer toute la terre, mais OneWeb pourrait bien aller plus loin. Sinon, les dirigeants de la société ont précisé que les prochains lancements devraient se faire en basse orbite, plus précisément à 500 km d’altitude.

Déjà de la concurrence

Le projet de OneWeb est assez ambitieux en soi. La société désire en effet mettre en place ce qu’elle appelle l’Internet universel. L’objectif est simple: offrir à tout le monde, où qu’il soit, la possibilité d’accéder à Internet et de profiter de tous les services offerts. D’après les confidences d’Adrian Steckel, le directeur général de OneWeb, à la BBC, le projet permettra dans un premier temps de fournir de l’Internet haut débit pour «les écoles, les bateaux, les avions, et de connecter de vastes étendues de la planète ignorées par la fibre», mais d’autres possibilités sont également à venir puisque l’Internet par satellite promet de belles choses en matière de communication et d’information.

Par ailleurs, il est bon de savoir que OneWeb ne travaille pas seul dans son projet d’Internet par satellite. L’entreprise compte quelques firmes multinationales et des géants de la tech derrière elle. Ils sont nombreux, mais on peut citer à titre d’exemple Coca Cola, Qualcomm, Virgin et Airbus. C’est ce dernier qui se charge de la fabrication des satellites qui sont envoyés en orbite.

Sinon, à peine lancé, le projet de OneWeb suscite déjà de la concurrence. En tête de liste se trouve Elon Musk, le propriétaire et fondateur de Space X. Avec sa société et l’aide de Google et Télésat, l’homme d’affaires américain projette également de mettre en orbite des centaines de satellites, ce qui pourrait être problématique au final.

On a bien hâte de voir à quel point ce projet ambitieux viendra ou non révolutionner Internet tel qu’on le connaît présentement!