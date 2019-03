Xbox One: une version 100% dématérialisée en avril?

Du nouveau chez Xbox, et pour bientôt!

Il se murmure depuis un moment que Microsoft prépare une nouvelle version de sa célèbre console de jeu Xbox One. Il s’agirait même de la dernière version de la machine puisque le géant américain souhaite désormais proposer une nouvelle génération de console, connue en ce moment sous le nom de code Scarlet. Les détails concernant celle-ci ne sont pas encore connus, mais d’après les rumeurs et prédictions, la nouvelle console sera annoncée à l’E3 2019. Quoi qu’il en soit, la dernière console Xbox One que va présenter la firme de Redmond s’apprête à faire son entrée. D’après les informations relayées par Windows Central, celle-ci sera disponible en précommandes à partir du mois d’avril prochain.

Xbox One S All-Digital Edition: le nom de la dernière console Xbox One

Les dernières consoles de Microsoft se nomment Xbox One, Xbox One S et Xbox One X . Pour mettre un terme à cette dernière génération, la firme américaine aurait choisi un nom qui ne s’éloigne pas trop de ces derniers. En effet, toujours d’après les sources de Windows Central, cette console se nommerait Xbox One S All-Digital Edition et le choix n’est pas anodin! Pour commencer, le nom est typiquement Microsoft, mais il rend aussi compte de certaines caractéristiques de la console. Dans un premier temps, la machine sera beaucoup plus basée sur la Xbox One S et doit donc être proposée à petit prix comme les rumeurs l’ont déjà annoncé, mais il s’agira également d’une version 100% dématérialisée. La console ne devrait plus s’accompagner d’un lecteur Blu-Ray comme pour les versions précédentes. Cette fois-ci, Microsoft met l’accent sur le contenu dématérialisé, provenant des Xbox Store, Xbox Game Pass et autres plateformes du genre.

Enfin, cette Xbox One S All-Digital Edition ne devrait plus tarder à faire son entrée sur le marché. La date des précommandes serait fixée pour le mois d’avril prochain. Cependant, le produit devrait être disponible dès le mois de mai 2019. Concernant le prix, on n’en sait pas encore grand-chose, sauf que la console sera bon marché.

Alors que des rumeurs sur une future console PlayStation 5 dématérialisée circulent depuis un moment, il semblerait que Microsoft soit réellement allée de l’avant avec cette idée pour sa prochaine console et on a bien hâte de voir ça!

