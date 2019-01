PlayStation 5: caractéristiques et date de sortie

PlayStation 5, droit devant!

La PlayStation 5 sera la prochaine console de Sony. Objet de toutes les spéculations, elle succèdera logiquement à la PlayStation 4, qui a encore de beaux jours devant elle. D’ailleurs, d’après les ouï-dire à propos de cette console, elle apporterait des changements majeurs et proposerait une nouvelle manière de jouer, rien de moins. Bien sûr, il ne s’agit pour le moment que de rumeurs et il est peu évident de démêler le vrai du faux. Pour la conception de sa PS5, la firme nippone est d’ailleurs restée très discrète. Toutefois, cela n’empêche pas qu’il y a eu des fuites un peu partout, ce qui nous a permis d’avoir une petite idée de comment sera cette console nouvelle génération. Dans cet article, nous avons essayé de trouver toutes les informations jusqu’ici disponibles sur la PlayStation 5. Les caractéristiques, la date de sortie, le prix… nous vous disons tout ce que nous savons à propos de cette console tant attendue.

Les informations et rumeurs autour de la PlayStation 5

La PlayStation 5 pourrait introduire une innovation importante dans le domaine des jeux vidéo et plus particulièrement pour ceux édités par Sony. La PlayStation 4 pourrait être la dernière console physique de la firme. Après le lancement de cette dernière, le géant japonais a immédiatement indiqué que la PS5 serait sa première console dématérialisée, à l’image de Shadow sur PC, qui permet de décentraliser le calcul graphique, à condition d’avoir un débit Internet suffisant et une (excellente) connexion au réseau. Bien évidemment, l’annonce a fait du bruit et de nombreuses autres rumeurs et fuites l’ont confirmé par la suite. Cependant, rien n’est encore officiel. Ce qui est sûr, cependant, c’est que cette nouvelle console sera encore plus performante et c’est Shuhei Yoshida lui-même, directeur de Sony Worldwide, qui l’a confirmé.

Par ailleurs, il se murmure aussi, depuis quelque temps, que le groupe est à la recherche de développeurs afin de mettre au point un système de jeu de nouvelle génération. Pour l’instant, on ne sait pas ce qu’il entend par nouvelle génération». Démocratisation de la VR? Nouveaux modes multijoueurs? Difficile à dire! Mais on peut très bien s’attendre à une nouvelle façon de jouer et la dématérialisation devrait probablement y être impliquée. Quoi qu’il en soit, le développement de la PlayStation 5 est en cours et si on en croit les différentes informations obtenues jusqu’ici, le projet avance très bien. L’entreprise serait même déjà en train de la tester en envoyant des dev kits à certains studios, lesquels n’ont pas le droit de divulguer d’informations sur le sujet. Plus encore, Mark Cerny, désigné comme chef de projet de la PS5, se serait déjà rendu auprès de différents studios de développement afin de mieux connaître et appréhender les attentes et besoins de ceux-ci.

Une autre information intéressante à propos de la PlayStation 5 est le dépôt d’un brevet assez étrange au mois d’octobre 2018. Le document décrit un système permettant d’améliorer les graphismes et le son des jeux, sans besoin de lancer une mise à jour. En des termes plus simples, Sony pourrait rendre sa prochaine console rétrocompatible. Autrement dit, elle pourrait fonctionner avec d’anciens jeux jouables sur les anciennes consoles, ce qui était une fonctionnalité très attendue. Toujours en parlant de brevet, la marque japonaise en a aussi déposé un relatif à une manette équipé d’un mini-écran, il y a peu de temps. À l’heure actuelle, il n’est pas encore précisé si l’accessoire se destine à la PS4 ou à la PS5, mais il est plus probable que ce soit pour la nouvelle génération. À part cela, celle-ci pourrait aussi intégrer des fonctionnalités 8K et embarquer un petit disque dur de 2To. De quoi relancer la guerre entre les joueurs sur PC et joueurs sur console!

Quelles seront ses caractéristiques?

Les informations connues à ce jour sont encore très minces, mais les rumeurs et fuites vont bon train. Cela signifie qu’il faudra encore les prendre avec des pincettes et attendre la confirmation venue de sources sûres. Sinon, la PlayStation 5 devrait s’équiper d’une technologie haut de gamme, mais la console pourrait aussi s’orienter beaucoup plus vers le cloud-gaming. D’ailleurs, cela paraît d’autant plus logique lorsqu’on sait que Sony a racheté Gaikai en 2012.

Sous le capot, la nouvelle console devrait également se montrer plus impressionnante. Les rumeurs parlent d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU Naviou Zen signé AMD. La puce devrait être identique à celle dévoilée vers la fin de l’année 2018, mais les rumeurs parlent aussi d’une puce unique, toujours conçue par AMD, et qui devrait être exclusive à la PlayStation 5. À suivre!

Enfin, la réalité virtuelle serait aussi de la partie. La PSNOW devrait quant à elle connaître une refonte pour se préparer à la dématérialisation. Le service n’avait pas vraiment convaincu les joueurs, peut-être à cause de son prix ou de la maigreur du catalogue.

Prix et date de sortie

Si on se base sur la déclaration faite par le président de Sony en 2017, la PlayStation 5 devrait sortir en 2021 au plus tard. Un autre responsable de chez Sony a confirmé cette information au mois de mai 2018, sans pour autant donner une date exacte. Mais si on en croit certaines sources, la console devrait débarquer au courant de l’hiver 2020 dans nos salons. Pour le prix, il serait le même que pour la PS4 au moment de son lancement, soit 399 dollars. Peu croyable quand on sait que la Xbox One X est vendue à 499 dollars. Mais bon, rien n’est encore sûr pour le moment!

Alors qu’il y a de nombreuses rumeurs, mais très peu d’informations confirmées au sujet de la PlayStation 5, on est plus qu’impatients d’en apprendre davantage sur le sujet!