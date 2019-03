Samsung travaillerait sur des écrans de télévision sans câble d’alimentation

Une nouvelle ère dans l’industrie des télé connectées est à nos portes!

LG a surpris tout le monde au CES 2019 à Las Vegas avec son téléviseur enroulable. La technologie utilisée est impressionnante et elle lui a permis de passer devant son grand rival Samsung en termes d’innovation. Mais comme on s’y attendait, ce dernier n’allait pas rester les bras croisés! Comme riposte, le géant coréen pourrait proposer un écran de télévision entièrement sans fil et même sans câble d’alimentation.

Samsung continue d’innover!

Samsung fait partie de ces fabricants qui aiment innover. Sur le secteur mobile, la firme coréenne vient tout juste de dévoiler le Galaxy Fold, un smartphone avec écran pliable, ce qui est en soi une véritable avancée technologique, mais la marque souhaite encore aller plus loin. Après avoir lancé ses impressionnants téléviseurs QLED, elle cherche désormais à créer un téléviseur 100% sans fil. Du moins, c’est ce que laisse entendre le nouveau brevet que le groupe a déposé auprès du World Intellectual Property Office. Il date du 28 février 2019 et décrit un système d’affichage sans fil, même pour l’alimentation.

Pour rendre possible son projet, Samsung va bien entendu se servir d’ondes magnétiques, lesquelles se chargeront de faire transiter le contenu d’un boîtier spécial vers l’écran de télé. Le boîtier en question sera également utilisé comme une borne de recharge sans fil et comme une barre de son. L’écran ne se chargera donc que de diffuser les images. Il devra se recharger par induction à partir du boîtier, lequel devrait se positionner à quelques dizaines de centimètres du téléviseur pour fonctionner.

Bref, le concept imaginé par Samsung est fort intéressant! Cependant, rien n’indique pour le moment qu’il va le concrétiser. Un tel dispositif reste complexe à mettre en œuvre même pour un grand nom de la technologie comme Samsung, mais il a toutes les ressources nécessaires pour mettre un appareil de ce genre sur pied. D’ailleurs, un tel produit arrangera certainement la situation de la firme de Séoul, laquelle connaît à l’heure actuelle une certaine difficulté sur le marché des téléviseurs à cause de la concurrence qui devient de plus en plus féroce.

Samsung arrivera-t-elle à nous offrir un écran de télévision sans fil dans un avenir rapproché? Seul le temps nous le dira, mais on serait très curieux de voir le résultat!

