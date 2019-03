Facebook Watch Party devrait s’étendre à la télé et à la musique

Facebook Watch Party devrait bientôt passer à un autre niveau!

1er réseau social au monde, Facebook ne cesse d’améliorer ses outils et offres de service pour vous assurer une expérience utilisateur optimale. Si le mur (news feed), le profil ou l’interface de publication sont pratiques et faciles à utiliser, d’autres fonctionnalités sont assez furtives. Parmi les fonctionnalités Facebook inexploitées ou méconnues par ses quelque 2 milliards d’utilisateurs figure Watch Party, lancée en 2018, pour vous permettre d’inviter vos amis à visionner une vidéo diffusée en direct ou en simultanée.

Regarder la télévision et commenter en direct sur Facebook Watch Party

Récemment améliorée, la fonctionnalité Watch Party de Facebook sert actuellement à suivre des émissions de télévision et à faire des commentaires en direct et en temps réel. Pour l’équipe Facebook, il s’agit de proposer à ses abonnés une meilleure expérience Watch Party où il sera plus facile d’inviter des gens à participer et commenter en direct ce qui est en train d’être diffusé à la télévision. Qui plus est, les utilisateurs du réseau social sont déjà habitués à faire des commentaires d’événements marquants et l’idée consiste donc à les inviter à réagir le plus rapidement possible et en temps réel.

Le partage de musique sur Facebook Watch Party

Vous aimez partager votre playlist avec vos amis? Cette action sera d’autant plus facile avec Watch Party, la fonctionnalité de Facebook qui vous invite à indiquer une chanson sur votre profil utilisateur; si cela intrigue vos amis, ils pourront l’écouter directement sur Spotify. De futures collaborations avec les services de streaming musical sont à prévoir pour améliorer les fonctionnalités de Facebook Watch Party.

Suivre les événements en direct

Que vous soyez fan de foot, de basket ou de tennis, une fonctionnalité en phase de test sur Facebook Watch Party vous permet de suivre en direct les matchs et d’échanger des commentaires avec vos amis. Parmi les événements sportifs prévus, vous avez par exemple l’UEFA Champions League, mais les experts de Facebook assurent que ce n’est qu’un début et que d’autres compétitions seront intégrées au fur et à mesure.

Facebook Watch Party est réellement une option qui promet si le réseau social arrive à en faire ce qu’il souhaite!