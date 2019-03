Israël: des feux de signalisation lumineux au sol pour les accros du téléphone

Le monde est en train de s’adapter à la nouvelle réalité des technologie jusque dans sa signalisation routière!

Des mesures sérieuses sont prises par Tel-Aviv afin d’assurer au maximum la protection des «zombies du téléphone».

Des lumières LED spéciales sont installées dans la ville, plus précisément sur un passage piétonnier des plus mouvementé. Cette mesure servira d’indication à tous les piétons distraits en regardant leur téléphone. Elle leur permet de savoir quand ils doivent s’arrêter et quand ils peuvent marcher.

Selon le chef de la division de la gestion du trafic de la municipalité de la ville de Tel-Aviv, Tomer Dros, l’utilisation de ces feux de signalisation zombies est indispensable afin de diminuer le nombre d’accidents qui pourraient survenir entre les piétons inattentifs et les voitures.

S’adapter aux nouvelles réalités

Selon son affirmation, le fait de forcer les piétons à quitter leur smartphone des yeux lorsqu’ils traversent la rue ne représente pas une solution efficace. À ce titre, il est impératif de trouver d’autres moyens pour les guider et pouvoir leur mettre la route sous les yeux.

Lorsqu’il est sûr de marcher, les lignes lumineuses clignotent en vert et en rouge lorsque les piétons se trouvent obligés de s’arrêter. Ce projet phare est pour le moment fonctionnel à une intersection très restreinte de Tel-Aviv, mais selon la municipalité, d’autres feux de signalisation zombies seront bientôt mis en place. De pareils systèmes ont été déjà mis en œuvre aux Pays-Bas, à Singapour et en Australie.

Jusqu’à maintenant, les mesures s’avèrent être un succès et sont efficaces dans le centre de Tel-Aviv vu que tous les habitants accros à leur téléphone paraissent bien accueillir les feux de signalisations LED. Selon l’avis d’une résidente de la ville, Shai Levi, la mise en place de ces lumières est pour elle quelque chose d’extraordinaire. En tant qu’individu accro à son smartphone, la tête scotchée toute la journée à l’écran, elle pense que c’est une bonne alternative qui, sans aucun doute, pourrait améliorer la circulation et réduire le nombre d’éventuels accidents, a-t-elle ajouté. D’après une autre piétonne nommée Haley Danino, les feux de signalisation zombies sont une bonne idée, ils sauvent des vies.

Alors que les smartphones prennent de plus en plus de place dans nos vies, il est logique qu’on commence à prendre des mesures de sécurité qui vont en ce sens, telles la signalisation lumineuse au sol, surtout lorsqu’on a la preuve que ça fonctionne!