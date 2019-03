Redmi Note 7: un capteur 48M de pixels à un tarif imbattable

Redmi frappe fort avec son tout nouveau smartphone!

Nouveau fer de lance de Xiaomi, la marque Redmi entend bien se démarquer de la concurrence rude en Occident et en Asie. Avec la gamme Note 7, elle annonce une qualité de fabrication exemplaire, un appareil photo dorsal de 48 M et un système chipset suffisamment puissant pour concurrencer à coup sûr les produits phares du créneau phablette. Dans la gamme Note 7, Redmi propose deux smartphones aux allures séduisantes, parmi lesquels le Redmi Note 7 est le plus recherché grâce à son prix très compétitif et à son écran suffisamment large pour le qualifier de phablette.

3 Commentaires Xiaomi Redmi Note 7 4Go de RAM / 64Go Double Sim Noir Double caméra arrière 48MP + 5MP

Snapdragon 660 AIE Octa Core

6.3 "19.5: 9 Plein écran

4000mAh grosse batterie

Dual SIM double veille

Les caractéristiques du Redmi Note 7

Sur papier, on peut considérer que le Redmi Note 7 est de taille puisque l’on a droit à:

un écran LCD 6,3 pouces IPS, de résolution 1080 x 2340px (19.5: 9) à 409 ppp;

une chips Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm), un processeur octa-core Kryo 260 4×2,2 GHz et Kryo 260 x 1,8 GHz;

un GPU Adreno 512;

un jeu de mémoire de 4 Go de RAM;

64 Go de stockage, épaulé par une fente microSD (qui peut prendre l’emplacement de la deuxième carte SIM);

un système d’exploitation Android 9.0 Pie, doué de la surcouche logicielle MIUI 10;

un capteur dorsal de 48MP f / 1.8, ½;

un capteur de profondeur de champ de 5MP, flash LED (enregistrement vidéo 1080p @ 30/60/120 fps;

un capteur frontal enregistrant une vidéo à 13MP, 1080p @ 30fps;

une batterie de 4 000 mAh à charge accélérée 4.0 de 18W (9V / 2A);

une connectivité complète (double carte SIM, réseau LTE 12/13, Wi-Fi a / b / g / n / ac, MIMO double bande, GPS, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0).

Lancé en Chine début 2019, le Redmi Note 7 est un très bon smartphone qui brille par ses nombreuses fonctionnalités haut de gamme. Outre son excellent capteur photo qui constitue son principal attrait, ce terminal est capable de fournir une performance sans faille qui saura exécuter les tâches multimédias les plus pointues.

Le plus étonnant dans tout ça? Son prix! Ce puissant smartphone est offert pour moins de 300 euros!

C’est assez impressionnant, non?

